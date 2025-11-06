獨家》郭台銘母親百歲高齡辭世 郭董多年前就在家族墓園設「生基位」祈長壽

鴻海（2317）創辦人郭台銘之母初永真今（6）日上午辭世，享嵩壽100歲。初永真一生勤儉持家、教子以誠，對郭台銘影響深遠，郭台銘侍母至孝，特別是郭母近年身體轉弱、長住北醫貴賓病房期間，他幾乎每日到院陪伴，並親自為母按摩腿部、舒緩不適，還陪同醫護討論照護細節。知情人士透露，郭台銘20多年前即在新北三峽「愛物園」家族墓，為母親設置「生基位」（俗稱活人墓），用以祈求健康、增壽與平安。

郭母初永真近年鮮少公開露面，然其對家庭與社會的影響仍可見蹤跡。郭台銘曾多次公開表示，「她是我這一生最重要的人之一」，1974年他創立鴻海之初資金匱乏，初永真以「標會」籌得10萬元無條件相助，郭台銘亦直言「如果沒有媽媽當初給的10萬元，就沒有今天的我。」

其後，郭台銘以雙親之名創設「永齡基金會」，並在2019年捐贈台大醫學院附設癌醫中心醫院，醫療大樓以「永真」冠名，表達感念母恩之意。

郭台銘侍母至孝，在生活細節亦以母親為先。其信義住所一樓房間採無障礙動線並鋪設木質地板，考量長者行動安全與起居舒適；近年郭母外出多以輪椅代步，郭與妻子曾馨瑩常陪同散步談心，展現親情互動。

據掌握，郭台銘設「生基位」的用意在於祈保母親健康長壽。依民俗，「生基位」源自道教與民間信仰的「藏魂寄魄」概念，通常以當事人的毛髮、指甲、衣物與八字等象徵物安放於風水吉穴，冀望與天地靈氣相應，達到「改運、護身、延年」之效。

郭台銘選擇在三峽家族墓旁預留吉位，長期維護，寓意「近祖庇佑」，並求母親身心康寧。相關作法屬私人宗教自由範疇，外界不宜過度延伸解讀。

​初永真對郭台銘的家訓，最為人熟知的是「做人要和我的名字一樣，永遠真誠」。郭屢屢援引此語，延伸為企業經營的核心準則—誠信為本、勤勞吃苦、精明不失厚道。他亦常說「每天都是母親節」、「天大地大也大不過母親的恩情」，顯示其對母恩之重視。

​初永真近年多在醫院療養，今年中一度傳出病況轉急。消息人士指出，郭台銘頻至病房陪伴，與醫生討論決策，顯示其「以母為天」的行事準則從未動搖。

「生基位」小辭典

俗稱「活人墓」。常以毛髮、指甲、衣物、八字等象徵物安厝於吉穴或塔位之內。信仰來源為道教與民間風水觀，強調「天地人」氣場相應。

常見目的：祈福、護身、延壽、平安、求財、升遷、求子等。提醒各地墓園規範不同，屬個人宗教自由，但須依園方與法令辦理。

