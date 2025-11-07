獨家／郭台銘母親郭初永真辭世 鴻海中國事業部高管傳規劃返台致意

鴻海。路透社



鴻海創辦人郭台銘高齡100歲的母親郭初永真女士6日辭世，郭台銘在臉書發布母親辭世的消息，透露郭初永真於6日上午辭世。據了解，鴻海進駐中國各事業群總經理已規劃開始往台北移動，將陸續返台致意。

郭台銘6日在臉書貼文表示，他敬愛的母親郭初永真女士，今天上午8時安詳辭世於台北醫學大學附設醫院。郭台銘文中表示，他母親生於民國15年6月4日，享嵩壽100歲。會遵從母親所囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。許多名人、臉友都在貼文下留言，盼郭台銘節哀。

消息人士透露，鴻海中國駐中國的各事業主管聽到消息後，部分已開始規劃返台致意，因為「目前鴻海檯面上這些大官都是老郭提拔的，怎麼說，也要回去盡點心意致意。」

郭台銘母郭初永真百歲辭世 不發訃告、不設靈堂、不辦公祭