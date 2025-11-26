獨家／郵局當機！民眾「普發一萬」卡關 沒入袋卻顯示「已領」

中華郵政大當機！剛好是領普發一萬期間，就有多位民眾遇到領不到的狀況。（圖／東森新聞）





今日（26）下午中華郵政大當機！剛好是領普發一萬期間，就有多位民眾遇到領不到的狀況。有民眾分享，提款卡插進ATM的時候剛好遇到當機，系統顯示領過了，打1988詢問後，再換其他ATM也顯示已領過，後來是郵局調閱監視器證明沒有領，才拿到一萬元，前後折騰4個小時。

民眾vs.郵局櫃檯人員：「你的已經入到你的戶頭裡面了，你看已經進去了，系統說錢已經給你了，（是喔，怎麼這樣）。」

民眾全擠在郵局櫃台前，明明要領普發一萬，系統卻說已經領過了，讓大家百思不得其解，質疑難道是因為中華郵政系統大當機。不僅櫃檯領不到，ATM也卡關。

控未領到一萬民眾：「剛好輪到我的時候，就已經可以用了，插進去（ATM）的時候瞬間又當機了，我馬上就被辨別成已經領取，又要我打去1988。那我就打去1988，1988又要我去ATM領領看，那ATM出來也是說已經領取了。」

事發地點就在新北中和區南勢角這間郵局，在今日下午1點多發生大當機，導致有民眾一度領不到一萬塊錢。上午全台郵局系統異常，電腦全部轉圈圈，一直到下午系統才恢復正常。

中華郵政表示ATM、行動郵局普發一萬元不受影響，但民眾卻指控領不到一萬元，受影響的人還不只一個，網路上也傳出災情。

控未領到一萬民眾：「（1988）請郵局的人去調監視器來看，監視器我沒有領到就沒有領到，之後我就去郵局了，我一去那個（郵局櫃檯）小姐就欣喜若狂，看到我就是我剛剛沒有領到錢，因為他多了一萬塊，那就是我的。」

民眾無奈，向1988還有銀行詢問，來回奔波折騰了整整4個小時，才終於領回自己的一萬元。對此財政部表示，撇除郵政系統當機的因素，先前也有民眾領普發一萬時，ATM被標記「已領取」，呼籲民眾若遇到類似狀況，可以打1988尋求協助。

