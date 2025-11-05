獨家／都是「綁帳戶」被盜！ 專家：信用卡「先用後付」較安全

全支付到底為何會爆出「盜刷潮」。（圖／東森新聞）





持續追蹤，全支付到底為何會爆出「盜刷潮」。專家點出很多用戶當初會用全支付，就是被他日本「30%超狂回饋」吸引！但目前全支付在日本和韓國的支付工具都只能綁定「銀行帳戶」不能綁信用卡，導致安全性相對比較差。

全支付被盜刷案例不只一樁，還有民眾11/4突然收到通知，說在日本被盜刷了，但因為綁的是銀行帳戶裡頭所有的錢，兩萬多塊通通被刷光。

O小姐無奈分享自身經歷，同套路email叫他系統更新，一點連結荷包大失血。而多數人像O小姐一樣，綁定銀行帳戶而非信用卡，導致盜刷直接扣款，其實是這原因。

全支付如果在台灣使用，支付工具可以選擇信用卡或銀行帳戶，不過如果到了日本或韓國就限制只能綁定銀行帳戶，不能綁信用卡。

不論是日本paypay，還是韓國有ZeroPay或HIVEX，都只能綁定銀行帳戶。衝著最一開始超香30%回饋，全支付三年間迅速吸到大量用戶，多數消費者都會綁定的是...。

全支付使用者：「信用卡，比較方便，因為有些（地方的）全支付，只能用銀行帳戶，所以還是（信用卡、帳戶）同時有比較方便。」不過就有專家點出這類電子支付平台，其實綁信用卡比綁帳戶相對安全。

資安專家Max：「第一（信用卡）你再刷的時候，會有OTP驗證，或3Dsecurity的驗證，但銀行通常會直接轉過去了。」信用卡除了交易前需要驗證碼，因為是「先用後付」，如果發現被盜刷還能盡快通知銀行拒絕授信。反觀綁帳戶即刷即扣，也不會通知。但難道這代表現在所有綁帳戶的電子支付，最好都該馬上解除嗎。

資安專家Max：「要看你需要的是什麼，比如說你是小額消費，那你只是需要即時性的話，那綁定銀行帳戶即時性會比較高。」專家提醒求方便也不是不能用，不過綁定的帳戶，存款最好別放太多，避免遇上盜刷欲哭無淚。

