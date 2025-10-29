獨家／都更案停擺！住戶控「產權已過戶給建商」 憂無家可歸
台北市文山區一處都更案卡關，住戶透露雖然還住在裡面，但產權已經過戶給建商，保證金只拿到一部份，更指控建商把土地拿去抵押，未來可能會被拍賣，如果由其他建商接手都更案，但房子已經不是自己的，擔心隨時會被趕走無家可歸。
整排一樓店面，有的還掛著招牌，卻鐵門關緊緊，這裡明明是文山區木新路，熱鬧精華區卻沒人租就是因為都更案停擺，住戶不只少了租金收入，甚至擔心無家可歸。
當事住戶：「我是靠房租維生的，現在就是跟他們（建商）簽約之後，房租到現在都沒有收到，現在我們變成不是地主，土地已經過戶給他（建商），他把我們土地，全部都拿去銀行抵押，現在（可能）被拍賣。」住戶指出總共37戶，都已經把房子，過戶給山岳開發建設，但大部分人還住這就擔心後續建案會轉手給別人，都更條件要重談甚至被趕走。
而這起都更建案有2種方案，可以選擇先拿7成保證金或不拿，等後續都更好換屋時，選擇不拿的住戶，建商補貼的購屋金會比較多，此外山岳也承諾會給住戶租金補貼，同樣跳票。
當事住戶：「（租金補貼）領了幾個月而已，後來就斷了，說等土地拍賣之後，有另外一個建商要進來再跟他們談。」
當事住戶：「那當然是繼續住，我是跟他（建商）合建的，我不是賣給他，我一個頭兩個大。」建案在景美女中旁，2年前就舉辦公聽會，說明總面積630多坪，預計要蓋地上17層，地下3層大樓，但今年明顯風雲變色，大家才發現山岳出包不是第一次。
東森新聞去年6月就報導，新北中和興南路上，這塊地整合90多戶，卻鬧出黑函爭議。
山岳開發建設公司總機；「不好意思我沒有找到，有相關的人（可回應）。」針對疑慮截稿前山岳未回應，在文山區建案設置的辦事處，燈亮著也有人員在，大門卻鎖住拒絕受訪。都更真的有都更好了嗎，對住戶而言產權讓出，都更美夢還沒成，還得擔心未來無家可歸。
