獨家／都為己！挨怨挺占位不畫車格 里長：會勘沒共識

附近有個公園一側沒畫車格，大家用單車和三角錐占位。（圖／東森新聞）





高雄左營軍區外新建案林立，大家都在搶停車位，附近有個公園一側沒畫車格，大家用單車和三角錐占位，民眾向里長反應，里長說畫了格子會減少停車空間，讓居民覺得里長獨厚那條巷子的里民，里長回應已經請交通局會勘要畫車格得居民同意，這些單車有些是附近居民占車位使用，也有住戶擺單車，為了自不讓人停車，比較不會擋出入。

高雄左營這個社區路邊，可以看到一輛一輛單車還有人是放三角錐，他們是有間隔在排列，主要就是為了要占位，為了要占位能擺的都擺了，一位難求。

停車駕駛vs.記者：「（這邊是不是常有人占位子）對，會有人比如說你這台車走然後把車移來這邊，（機車移來這邊停嗎），我不會其他人會占這樣子，把東西放地上這樣子。」

這裡在公園旁沒有畫紅線，大家都可以停，不過有里民抱怨位子都被占了根本一年都停不了一次，18號下午這裡至少停了8輛單車，還有兩個三角錐占位，前一天晚上還有機車用併排的，附近車位難找，里民希望能夠在這裡增設停車格，指控里長以路段多以當地居民停車為主，規劃停車格位會減少當地停車空間回絕，是挺占位的一方。

里長吳武雄：「會勘找他們住戶出來講要嘛停車格，要嘛全部畫紅線。」

附近居民vs.記者：「（這邊通常都誰在停），這邊沒有不一定，因為有時候車子要出去，車在這很難出去，（有時候你們是為了說，我出來方便對不對，因為我看你們，自己都有車位）對呀對呀。」

附近居民：「是有點自私，因為是公用的東西就要分清楚是公用的東西。」

居民指控，如果規劃停車格可以停10輛車，我們實際算這段路長約85米，很擁擠的情況下可以停約15輛車，如果畫車格可能不到10格，畫車格的好處是用計費可以避免有人長期占位，不過像這樣八米寬道路，要畫車格得地方有共識，也就是里長說的對面這一排的居民同意，對面這一排的透天厝，居民車都放屋內，要讓他們同意畫車格機會不大，這種用單車佔位的現象，恐怕還會持續。

