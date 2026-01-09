獨家／都違規！直擊水果攤車違停車格 一邊躲警一邊賣

無論是在馬路旁或者是觀光景點，都不難看到攤販把發財車當成流動性店面。（圖／東森新聞）





持續帶您追蹤，無論是在馬路旁或者是觀光景點，都不難看到攤販把發財車當成流動性店面，到處賣水果，但無論是把車停在紅線或是停在車格內做生意，都已經違反道交條例，此其他業者指出，之所以不開店做生意，恐怕跟成本考量有關係，相較之下，品質也不太一定，價格也不見得便宜。

店租漲個不停，有些水果攤的攤商索性把發財車當成流動性店面，專門鎖定人潮比較多各個路口，走到哪開到哪，但要小心這樣的行為已經違規。

實際直擊，無論是一般的大馬路旁，還是當地景點。攤販通通不放過賺錢機會，把握時機趁對時。

把時令水果番茄、橘子、釋迦等等，全都擺到檯面上，提供給顧客任君挑選。

非當事水果行業者：「他擺這個通常是不用租金，第一個可以省租金，第二個他可以知道哪邊生意比較好，他的商品哪邊比較好賣，哪邊比較不好賣。」

雖然賺錢不容易，但是法律還是要遵守。違停在紅線賣水果，會觸犯道交條例第56條和82條，最高挨罰3600元。就算不是停在紅線也違反道交條例第82條，未經許可在道路擺設攤位。

在停車格內做生意，除了同樣違規，會挨罰1200-2400元之外，還要繳交停車費。

但儘管會被違規開罰，仍是一邊躲警察一邊賣。

非當事水果行業者：「他們最主要可能他的品項不會很多，可能就是兩樣三樣，那像我們在市場裡面，可能10樣以上，品質應該是沒有一定啦。」

價格也不保證一定比店面便宜，但仍然可以生存的原因是攤車機動性高，可以深入偏遠地區。

對於沒有交通工具的民眾來說，這樣的購物方法相對方便。

雖然發展出一套自己的生存之道，卻也犧牲掉他人的用路權益。

