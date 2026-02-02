獨家 》鄧佳華6個月鐵窗人生全揭！靠「1神器」解決生理需求

網紅鄧佳華大公開自己6個月的鐵窗日常。(照片/游定剛拍攝)

監獄高牆內的生活，外界總充滿想像。網紅鄧佳華2023年因偷拍女設計師裙底遭判刑6個月，今年1月9日期滿出監。消失社群媒體大半年，他接受《中時新聞網》專訪，首度曝光鐵窗人生的真實日常，及受刑人解決生理需求的方法。

鄧佳華透露，他一開始在桃園監獄服刑，第二個月被移監到屏東。「屏東比較好關，伙食也比較好，有大魚大肉。」相比之下，桃園口味偏鹹偏甜，有時甚至沒味道，「能吃飽，但好不好吃就普普通通。」他最印象深刻的是受刑人自創的「踫粥」，將泡麵加進粥裡，再加入醬料包，「在監獄裡，簡直是美味料理！」

鄧佳華今年1月9日結束半年鐵窗人生。(照片/翻攝鄧佳華臉書)

生活方面，桃園監獄是6人一房的大舍房，平日還要下工廠加工3C零件，六日才能休息；屏東則關在新收房，作息單純許多。沒有手機、沒有網路，與世隔絕的時間格外漫長，「但裡面有書可以看，入監三天就能適應了。」

鄧佳華先被關在桃園監獄，後來移監到屏東監獄。(照片/翻攝鄧佳華臉書)

至於外界好奇的受刑人解決生理需求的方式，鄧佳華坦言，監獄內流通經過審核打馬賽克的女性書刊，成為不少人舒緩壓力的工具，他還笑說「曾經看過合作過的女優苡若和娃娃，有種親切感。」鄧佳華透露，舍友大約三、四天使用一次，每次都遵守秩序排隊，「掛毛巾排隊，很有規矩。」

鄧佳華透露受刑人自創的「踫粥」，在監所內是非常美味的。(中時資料照)

回顧六個月鐵窗人生，鄧佳華人生彷彿被按下暫停鍵，失去自由的代價讓他重新思考未來。「六個月說長不長、說短不短，出來後只想重新做人，不再重蹈覆轍。」

