獨家／鄧紫棋真的要來了！經紀人「17字」回應明年大巨蛋開唱

鄧紫棋有望明年來台開唱。翻攝鄧紫棋微博

香港天后鄧紫棋的「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」自2023年底啟動以來氣勢非凡，預計今年底前，總場數逼近150場，每一站都是體育場等級、每一場吸引3至5萬人。《鏡報》今年8月獨家報導她預計明年4月將來台開唱，且直攻台北大巨蛋，對此，鄧紫棋的經紀窗口昨（29日）深夜捎來好消息，對大巨蛋開唱首度正面回應。

鄧紫棋以無可挑剔的唱功及舞台能量，被粉絲封為「巨肺歌后」，實力早已備受肯定。對於歌迷敲碗她來台開唱、盛傳巡演將於明年4月移師台北大巨蛋，她的經紀窗口昨晚獨家回應《鏡報》，表示：「請密切關注工作室及主辦的官方資訊喔。」雖語帶保留但並未否認時間及地點，無疑讓歌迷期待度再度飆升，也為她來台開唱提前預熱。

儘管鄧紫棋前陣子因合約糾紛與前東家蜂鳥音樂鬧翻，但絲毫不影響她的音樂事業，如今傳出將接棒天后蔡依林登上台北大巨蛋開唱，若消息屬實，鄧紫棋不僅是第一位在大巨蛋舉辦個人演唱會的香港歌手，也將為她的演藝成就再下一城。

