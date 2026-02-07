獨家／鄧紫棋12萬張票秒殺 大批歌迷怨「帳號遭鎖」

歌迷準時登入購票卻遭無預警鎖定，顯示暫無購票權限。（圖／東森新聞）





香港歌后鄧紫棋，四月即將在台北大巨蛋開唱，12萬張門票今天（7號）中午開搶，短短30秒就售罄，還傳出大規模搶票災情。不少歌迷控訴，準時登入購票系統，卻驚見帳號被無預警「鎖定」，顯示暫無購票權限，讓歌迷怒喊是在抵制粉絲、還是抵制黃牛？

不過對此，資安專家提醒，如果短時間內「重複點擊」或使用「公共網路」IP，很容易被系統判定為異常，導致購票權限遭禁。

歌手鄧紫棋《光年之外》：「緣份讓我們相遇亂世以外，命運卻要我們危難中相愛，也許未來遙遠在光年之外，我願守候未知裡為你等待。」

一身鮮紅色流蘇套裝，飆高音毫不費力，香港歌后鄧紫棋跨年時在廣州開唱，並宣布今年四月世界巡迴，將來到台北大巨蛋。

歌手鄧紫棋《泡沫》：「全都是泡沫只一剎的花火，你所有承諾全部都太脆弱，而你的輪廓怪我沒有看破，才如此難過。」

但不少歌迷的希望，現在全成了泡沫，演唱會門票7號中午12點開搶，12萬張30秒內全賣光，粉絲一遍哀嚎搶不到，卻有民眾發現，自己從拓元系統要搶票時，出狀況。帳號暫無購票權限，要搶別場也沒辦法，怎麼刷都是黑白的，痛批根本無預警，無差別的被鎖帳號。

控帳號遭鎖民眾：「中午有先嘗試登入，我就發現我的購票權限，被鎖住了，這是在抵制粉絲吧，有在抵制黃牛嗎，現在網路上還是一堆人，在幫忙刷票啊，黃牛還是繼續收單子啊。」

民眾越想越不滿，直說拓元鎖帳號前，都沒傳訊息或是電子郵件預警，他們要買時才發現根本搶不了。

控帳號遭鎖民眾：「都是純手動搶票的，就算我們提供我們，搶票錄影的過程，他們也是不會做解除的動作。」

對此拓元不回應鎖帳號的相關訊息，但資安專家研判，民眾用公領域的網路，容易有登入帳號，跟IP異常的問題，或是設備地點異常，以及帳號常轉賣票的話，就容易被鎖住。

資安專家MAX：「你可能點擊購票，你認為沒有反應，就不斷重複按點擊，那系統只會看短時間內，大量突然出現在，某一個帳號或某一個IP，有大量的要求，他就會認定這個帳號是，存在系統異常的風險。」

這回民眾想搶票卻狀況百出，只希望透過多次申訴，讓拓元系統盡速審核解開被鎖住的帳號，別讓見到偶像的機會就像泡沫一觸就破。



