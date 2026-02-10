獨家》鄭宜農迎接出道20年 驚喜啟動人生首次世界巡演

鄭宜農確定啟動全球巡演。（Fantimate 提供）

金曲歌后鄭宜農迎接出道20年前夕，正式宣布將啟動人生首次世界巡演「2026 鄭宜農《圓缺 2.0》海外巡迴／Enno Cheng《Moon Phases 2.0》World Tour」，版圖橫跨澳洲、美國等地，一路唱向全世界。適逢馬年，她也笑說自己「驛馬星動」，期許未來能持續在路上前進，「我們只能一直走、一直走、一直走。」

鄭宜農許願2026年個性能「變得更好笑」，希望帶給大家更多歡樂，她盼今年能「比2025年過得更充實精彩」，儘管年假只有兩天，還得回老家幫忙「洗刈菜」，但她對於投入工作依然樂此不疲。新年新氣象，提及工作計畫，她透露正全力投入新作品籌備，同時積極規劃海外專場演出，將一路從澳洲、美國唱到亞洲，「這其實是一場硬仗，但我們會努力完成。」

廣告 廣告

此次「圓缺 2.0」海外巡迴將於4月正式開跑，首波場次包括4月24日墨爾本、4月26日雪梨。除了已公布且開賣的美國場次外，澳洲、馬來西亞場次也將陸續公開售票資訊，她也預告接下來還有其他城市即將公布。

除了要把台灣原創音樂帶往舊金山、紐約與雪梨等大城市，鄭宜農今年更跨界當起「出版社 CEO」，旗下公司「邊走邊聽」跨足出版業，首部作品就為韓國藝人李瀧出書。雖然她謙稱自己只是「出一張嘴」負責鑑賞，但提到新書裝幀時卻自信滿滿，狂讚質感好到像藝術品，讓外界看見她除了歌后身份外，極具品味的商業眼光。

更多中時新聞網報導

卓揆拒副署眷改條例 在野轟濫權

葛仲珊〈累到爆〉預約合作張惠妹

羽球亞團賽》許玟琪壓軸奪勝 中華女團射日闖4強