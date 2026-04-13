獨家／「鄭習會」惠台新10條、台灣業者怒轟：諷刺！ 《想見你》《周處》分紅遭侵吞：「萬達、陳永雄欺負台灣人、談何交流！」

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《想見你》與《周處除三害》雖是國片進軍中國票房最高的第三名與第二名，卻陷入錢拿不回來「看得到吃不到」的慘況。翻攝FB＠想見你、周處除三害

「鄭習會」後，北京方面12日正式宣布最新一波「惠台10大政策」，其中第9條明確表示，將允許引進「導向正確、內容健康、製作精良」的台灣影視作品在中國大陸衛視與網路平台播出，並鼓勵微短劇創作。然而，此舉在台灣影視圈看來卻極其諷刺，因包括電影《想見你》《周處除三害》等在陸大賣的國片，至今皆陷入「有帳無錢」的分紅泥淖，台灣業者痛批：「對岸大公司萬達影業與發行商陳永雄聯手欺負台灣人，若連賣座的分紅都拿不回來，談何影視交流？」

惠台大禮包來襲 業者心寒：分紅被侵吞，談何影視交流？

根據北京公布的最新政策，第9條強調推動展現兩岸親情、文化傳承的影視作品放映。然而，台灣影視業者進軍中國市場的現實卻是一片狼藉。包括許光漢、柯佳嬿主演的電影《想見你》，在中國大賣17.7億元，製作方「友松娛樂」拿不到分紅，被迫控告中國發行商「萬達影業」求償3.2億元。

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此外，阮經天主演的《周處除三害》，狂掃30億票房，中國發行商「叁叁喜喜」老闆陳永雄（Jeffrey Chan）捲走應付台灣方的8成分紅，監製李烈已發出聲明提告，但陳永雄目前甚至「人間蒸發」找不到人。

影視業者不滿表示，「惠台10大政策」說得天花亂墜，但台灣片商在對岸面臨的是發行體制的結構性掠奪。「中國影視巨頭如萬達影業、甚至香港發行商陳永雄，都在領走票款後惡意拖欠或不見蹤影，北京若真有心惠台，應先協助台灣業者清算應得的血汗錢！」

鄭習會登場，提出「惠台10大政策」，卻被影視業者批「若連在中國賣座的分紅都拿不回來，談何影視交流？」國民黨提供

發行商陳永雄捲款風暴擴大 業者質疑「惠台」真實性

更令業者寒心的是，《周處》的中國發行商陳永雄，被爆出不只侵吞《周處》票款，恐怕連《陽光女子合唱團》7.6億元的台灣票房拆帳、高達3.4億元的戲院回款也已遭其拿走。

目前陳永雄在兩岸三地電影圈如同「惡意人間蒸發」，股東急得像熱鍋上的螞蟻，本週緊急開會因應對策，最快下週將採取法律行動。「如果陳永雄跑回中國大陸再也不回台灣了，我們該怎麼追討這筆款項？」

資深電影投資人質疑，當台灣影視精品如電影《想見你》《周處》在中國市場獲得巨大成功，換來的卻是漫長的討債之路與司法訴訟。「請問這叫什麼惠台？如果內容精良的國片進去中國市場之後，賺的錢都被陳永雄這樣的發行商侵吞，或是被萬達這樣的大公司賴帳，那開放再多頻道與平台播出，也只是讓台灣創作者淪為白工，讓對岸發行商坐收漁利。」

陳永雄目前人間蒸發、不知去向，在李烈限期他出面說明的最後期限過後，《周處除三害》的股東將對他提告。李鍾泉攝

兩岸文化交流的絆腳石：不透明的結算體制

台灣影業人士指出，「鄭習會」後釋出的政策雖然表面看似放寬，但若無法建立透明、受法律保障的票房分紅結算機制，任何惠台政策對台灣業者而言都只是「糖衣毒藥」。

業者呼籲，在推動兩岸影視文化交流的同時，兩岸官方應正視「萬達案」與「陳永雄案」所暴露的誠信危機，如果連《想見你》、《周處》這種大案子，都得透過媒體呼籲、訴訟才能爭取權益，一般台灣中小型創作團隊更難以生存。業者嚴正聲明，若兩岸影視交流不能建立在公平交易的基礎上，所謂的「美好生活影視作品」將淪為最諷刺的政治口號。

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