獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角

新北三重就有餐館業者在門外燒金紙，引來鄰居不滿。（圖／Threads@ray20230327授權提供）





遇上初一十五，不少民眾公司行號都會在店門或住家外燒香拜拜。然而在新北三重就有餐館業者在門外燒金紙，引來鄰居不滿，怒轟業者把門打開，要他們自己聞看看有多臭。但店家也說很無奈，反控對方不好好溝通，而是闖到店內拿東西敲玻璃門，才會爆發衝突。

鄰居拉高分貝，要店家自己聞看看，但到底是要聞什麼。鄰居：「這樣子燒金紙，一直燒一直燒，燒半個小時這樣，讓它悶著，不知道在悶什麼意思。」

讓鄰居氣噗噗的，就是眼前這金爐桶，遇上初一十五，店家燒香拜拜沒想到。鄰居vs.店家：「你要燒多久，我就問，你為什麼不給它熄滅，啊是不是沒了，（它還在啊），這邊不是煙灰是什麼。」

不滿店家燒金紙燒太久，氣的拿手機錄影。鄰居vs.店家：「到底是怎樣，（我在這邊燒而已啊），來你門打開，你燒多久你就聞多久，為什麼我們要聞你燒金紙的味道。」

甚至，要店家開門自己聞那味道，雙方一來一往沒有共識，甚至請來警察當和事佬。

事發新北三重這間小餐館，上個月才開幕，沒想到，五號下午拜拜燒金紙，卻跟鄰居爆發口角衝突，實際找上店家低調不受訪但也拿出監視器，直指對方不理性。

鄰居vs.店家：「欸誰說你可以動我們東西的，誰說你可以動我們東西的，（怎樣。）」

直接打開門，擅自拿雨傘架敲擊大門，這動作不只嚇壞店內顧客，也惹火店家，事後遭對方PO網公審後，業者也回應了，承諾未來會採取安全，不影響鄰里方式祭拜，避免類似狀況再發生，造成困擾真的非常抱歉。

附近鄰居（非當事）：「拜拜而已，一下子而已沒什麼啊，（正常）燒一下就沒了，才兩三綑而已對不對，啊他們怎麼燒我是沒看到。」

不論是公司行號或是一般的民眾，大家遇到節日可能都會燒香拜拜，而部分的人也會選擇燒金紙，而這燒金紙的地點不是在店家門口，就是在住家外，但是像是這樣子燒金紙真的會有違法的問題嗎。

從法規來看，如果是燒大量金紙，導致煙灰飄出來，才會有違法問題，像是小店家、民眾少量燒，要認定違法恐怕有難度，只能說鄰居間彼此溝通體諒，才不會打壞感情。

