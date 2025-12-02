獨家／鄰居崩潰！社區住戶為省電費「開門通風」 同層25戶控異味難忍

蔡先生家中不開冷氣，習慣留10公分門縫通風。（圖／TVBS）

新北市板橋一處大型社區發生住戶糾紛，起因是一名住戶蔡先生為節省電費而不關家門，導致同層其他25戶居民投訴屋內異味飄散到走廊。蔡先生堅持這是他的自由，認為氣流會從窗戶散出而不會影響走廊，但鄰居們無法忍受，尤其在夏季悶熱時更為明顯。社區管委會多次協調未果，環保局因涉及私領域也無法強制介入，使這場「開門風波」陷入僵局。

這起住戶糾紛已持續一段時間，蔡先生住在這個社區已有三年，由於太太生病需長年在家復健，為了節省電費，他們家不使用冷氣，而是選擇讓家門保持打開狀態以通風降溫。蔡先生表示，有對流感覺較舒適，因此養成了不關門的習慣，即使晚上睡覺也只會用掛上防盜鏈。他認為自己家中沒有異味，並解釋風從走廊吹進家門後會從窗戶散出，不會將氣味帶到走廊。然而，同樓層的其他住戶卻有不同看法。在這層共有 26 戶的住宅中，除了投訴人外的全部 25 戶都曾提出抗議，尤其在夏季悶熱時，氣味問題更讓鄰居無法忍受，幾乎每天都有人向管委會投訴。

社區總幹事崔明龍表示，管委會第一次規勸時很單純地請蔡先生關門，但他只回覆這是他的自由，管委會無權干涉。崔明龍進一步解釋，要求關門主要是基於安全考量，因為門戶大開可能會讓有心人士趁機進入，社區無法在第一時間阻止，存在治安疑慮。為解決這個問題，環保局也曾到場勘查，但因為涉及私領域，無法強制要求改善。目前，這場因為開門通風引發的鄰居糾紛仍在持續，蔡先生攤開厚厚一本資料，裡面滿是來自鄰居的投訴，要求他把家門關好，不要讓屋內的味道飄到走廊。管委會對此感到十分傷腦筋，希望能找到一個讓雙方都能接受的折衷辦法，平息這場鄰里紛爭。

