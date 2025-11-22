獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走

蔥油餅店和旁邊涼麵店產生糾紛。（圖／東森新聞）





生意人通常都會講求和氣生財，不過在台北中山區一間涼麵店跟蔥油餅店，卻鬧的雙方火氣非常大，涼麵店的老闆娘跟《EBC東森新聞》投訴蔥油餅店夫妻長期擾鄰、還亂打人。持續追蹤這間蔥油餅店，原以為只是跟旁邊涼麵店糾紛，如今還有多家小吃店跳出來抱怨，說蔥油餅店的夫妻倆會眼紅，看別家店生意好，就檢舉別人併排停車，連顧客也不放過。但當事老闆娘喊冤，根本沒舉報任何人。

店外高掛大聲公，就是不滿隔壁店家毀損地上禁二手菸告示，蔥油餅店憤而提告，還瘋狂指名道姓。但涼麵店喊冤，明明已經賠錢，對方卻不善罷甘休，原以為只是兩間店的糾紛，但附近鄰居也跳出來抱怨。

廣告 廣告

民眾：「我們生意好的話，客人併排的話，那就去檢舉，然後桌子擺在外面也去檢舉。然後她的監視器10幾隻都照別人的，不是照自己的店裡面，人家騎摩托車過去，也是給人家檢舉。」

事發就在北市中山區興安街，整條街小吃林立，有炭烤鹹酥雞、PIZZA店還有滷味跟越南料理等，但多數店家只要一聽到這間蔥油餅店，不是皺眉就是嘆氣，認為這店的夫妻倆實在不好惹。

民眾：「感覺她就莫名其妙，沒什麼事情就大呼小叫，有點歇斯底里啦，（說別人）摩托車排煙，會造成空氣汙染之類的一大堆。」

蔥油餅店老闆娘：「我沒有去舉報任何一個人，不關我的事。」

街坊鄰居都敬而遠之，生怕哪天也受到波及，但有店家自主串鄰居民簽署陳情，只盼蔥油餅店能早點搬離。民眾：「基本上這裡有10幾20幾個人吧，真的太騷擾我們。」

蔥油餅店老闆娘：「因為他霸凌我們，為什麼，我錯在哪裡。」

面對鄰居指控，蔥油餅店老闆娘也出面反擊，但即便有聯署陳情，律師透露完全沒有法律效力，畢竟都是合法租屋，經營生意不能因為小摩擦就把人趕走。面對爭議，雙方各說各話，這場鄰里大戰，短期內恐怕不會落幕。

更多東森新聞報導

獨家／擾鄰男嗆警「知道我誰嗎」遭壓制 警：我管你是誰

獨家／改裝車深夜擾鄰 鄰居上門勸竟嗆「路是你家的」

獨家／轟隆隆！86歲翁清晨猛催油門擾鄰 燒胎冒白煙

