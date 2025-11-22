獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走
生意人通常都會講求和氣生財，不過在台北中山區一間涼麵店跟蔥油餅店，卻鬧的雙方火氣非常大，涼麵店的老闆娘跟《EBC東森新聞》投訴蔥油餅店夫妻長期擾鄰、還亂打人。持續追蹤這間蔥油餅店，原以為只是跟旁邊涼麵店糾紛，如今還有多家小吃店跳出來抱怨，說蔥油餅店的夫妻倆會眼紅，看別家店生意好，就檢舉別人併排停車，連顧客也不放過。但當事老闆娘喊冤，根本沒舉報任何人。
店外高掛大聲公，就是不滿隔壁店家毀損地上禁二手菸告示，蔥油餅店憤而提告，還瘋狂指名道姓。但涼麵店喊冤，明明已經賠錢，對方卻不善罷甘休，原以為只是兩間店的糾紛，但附近鄰居也跳出來抱怨。
民眾：「我們生意好的話，客人併排的話，那就去檢舉，然後桌子擺在外面也去檢舉。然後她的監視器10幾隻都照別人的，不是照自己的店裡面，人家騎摩托車過去，也是給人家檢舉。」
事發就在北市中山區興安街，整條街小吃林立，有炭烤鹹酥雞、PIZZA店還有滷味跟越南料理等，但多數店家只要一聽到這間蔥油餅店，不是皺眉就是嘆氣，認為這店的夫妻倆實在不好惹。
民眾：「感覺她就莫名其妙，沒什麼事情就大呼小叫，有點歇斯底里啦，（說別人）摩托車排煙，會造成空氣汙染之類的一大堆。」
蔥油餅店老闆娘：「我沒有去舉報任何一個人，不關我的事。」
街坊鄰居都敬而遠之，生怕哪天也受到波及，但有店家自主串鄰居民簽署陳情，只盼蔥油餅店能早點搬離。民眾：「基本上這裡有10幾20幾個人吧，真的太騷擾我們。」
蔥油餅店老闆娘：「因為他霸凌我們，為什麼，我錯在哪裡。」
面對鄰居指控，蔥油餅店老闆娘也出面反擊，但即便有聯署陳情，律師透露完全沒有法律效力，畢竟都是合法租屋，經營生意不能因為小摩擦就把人趕走。面對爭議，雙方各說各話，這場鄰里大戰，短期內恐怕不會落幕。
癮君子車廂抽菸 台鐵列車長廣播訓斥：請你當個人

台北市 / 綜合報導 坐火車時，列車長常會透過廣播，提醒旅客注意事項，日前卻有人違規，在車上抽菸,被列車長用廣播嚴詞喝斥，請你「當個人」。事件在社群網站引發討論，台鐵表示，有播音流程以及注意事項，做為教育訓練教材，讓列車長廣播有所依循，另外也提醒旅客，不要以身試法，否則最高可以開罰一萬元，損人不利己。台鐵上下車，月台上旅客來去匆匆，每位乘客帶著不同的心情，準備前往下個目的地，搭車時每個人，都有自己的習慣，利用零碎的時間，記者吳任瑜說：「在列車上有的乘客把握時間休息，有的人在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸。」在列車上有的乘客，把握時間休息，有的在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸，有網友在社群網站發文，當車時聽到列車長嚴厲訓斥，請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人。貼文迅速引起討論，有人說這是，史上最強的車長，這廣播也太帥，不過也有民眾認為，好像有點太激動，民眾說：「反正不要講得，那麼難聽就好了。」、「是可能有出一口惡氣，但可能以列車長的身分來講，可能不太適合講這樣的話，可能制止他就可以了。」台鐵回應公司有，播音流程、注意事項，做為同仁教育訓練教材，會將播音詞存入列車長，補票機PDA內，在廣播時有所依循，民眾都不希望，在禁菸的空間聞到菸味，有乘客分享，遇到類似事件會這麼做，民眾說：「如果是我聞到，我覺得懷疑有問題的話，我應該會通知(列車長)，對，但是我應該不會主動，去跟對方說，因為不知道對方是不是很奇怪的人。」、「我不是一個對菸味，特別敏感的人，但就是有些人是，所以就尊重，大家彼此尊重。」在台鐵車廂抽菸，根據菸害防制法，最高可以開罰1萬元，可別因小失大，做了損人也不利己的行為。 原始連結
