獨家／酒駕緩起訴又惹「大麻煩」！陸之駿女兒吸毒挨告 開庭「放鳥法官」遭通緝

作家陸之駿的女兒陸裔芳去年才傳出酒駕，如今又因涉犯吸食二級毒品未到法院開庭遭通緝。取自當事人臉書



知名作家陸之駿的女兒陸裔芳，去年6月才因酒後騎車被抓到，酒測值達0.54mg/L，檢察官念在她沒有前科，給予緩起訴1年，命向公庫繳款6萬元。沒想到，警方同天對她進行的驗尿檢測，事後驗出大麻反應。台北地檢署另案依施用二級毒品罪嫌，對陸裔芳聲請簡易判決處刑，但她開庭卻搞消失，放鳥法官、檢察官，警方也拘提不到人，台北地院已發布通緝。

去（2025）年6/1清晨，陸裔芳與友人在KTV飲酒夜唱到天亮後，騎乘共享機車「Wemo」續攤，結果因違規騎上人行道，被警察當場逮到。警察見她渾身酒氣，酒測值超標，馬上將她上銬逮捕，依公共危險罪嫌移送北檢偵辦。檢察官念及她是初犯，也坦承犯行，給予緩起訴處分，期間為1年，另須向公庫支付6萬元。

陸裔芳當時在人行道上騎乘Wemo遭警察攔下，結果酒測值超標。取自當事人臉書

事後陸裔芳曾發文懺悔，強調不會再犯，沒想到驗尿報告出爐後，她的大麻反應竟呈陽性。北檢另案依施用二級毒品罪嫌起訴，但台北地院11/19傳喚她去開庭，時間到了她卻沒現身。檢察官當庭表示，陸裔芳已傳喚多次不到，法官決定開立拘票，但警方沒拘到人，北院只能發布通緝令。

事實上，早在2020年3月，陸裔芳就曾透過通訊軟體Whatsapp，向上游藥頭買過大麻。兩人當時相約在便利商店偷偷交易，藥頭給她2公克大麻，陸裔芳則幫對方付3200元餐費來抵債。法院當時裁定陸裔芳送觀察、勒戒，她於2024年7月底，被認定沒有繼續施用毒品的傾向獲得釋放，吸毒犯行也獲得不起訴處分確定，不料，這次又因吸食大麻被逮。

陸裔芳當初被抓到酒駕後，在社群媒體Threads上留言「我覺得做錯就要立正受罰」，如今卻因開庭不到遭通緝。取自當事人Threads

陸裔芳的父親陸之駿是馬來西亞籍華人作家，年輕時以僑生身分到台灣讀大學，參與過《春風》詩刊、《夏潮》雜誌的編寫，投入工人和環保等公民運動，還曾短暫任職過《人間》雜誌、《中時晚報》、《自立晚報》總主筆。陸之駿自1992年起陸續擔任過前立委李進勇、羅福助的助理，後來退出政治圈轉而從商，近年原本重新拾筆寫政治評論和專欄，卻在疫情期間施打疫苗後猝逝。

陸之駿逝世百日時，陸裔芳因不滿與父親有私交的前桃園市議員王浩宇，在父親過世後都沒聯絡致意，還曾在臉書公開砲轟王浩宇「忘恩負義」，怒嗆「在台東X馬子沒空來給恩師上香」。如今她自己劣跡也被翻出，恐怕難以避免被放大檢視。

作家陸之駿（已歿）曾擔任過《人間》雜誌、《中時晚報》、《自立晚報》總主筆。取自當事人臉書

