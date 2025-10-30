獨家／電商平台2萬元除濕機0元賣！ 「快遞單號都出現」官方4小時後回應了

原價20,948元的「日立HITACHI 日立 除濕機 18L 玫瑰金」，標價竟為0元。（讀者提供）

本刊接獲讀者爆料，原本打算為家中添購新的除濕機，今（30日）在酷澎頁面驚見原價2萬元的日立除濕機竟然標價0元。下單後訂單快速成立，甚至不到1小時就出現快遞單號，沒想到接近4小時後官方才通知訂單取消，讓消費者直呼「官方慢半拍」。

邱姓讀者表示，他原本要替父親添購除濕機，今日下午3點40分左右打開酷澎選購商品，驚訝發現原價20,948元的「HITACHI 日立除濕機 18L 玫瑰金」竟標價0元，隨即加入購物車並完成結帳。

訂單下訂不久後顯示配送中，也有快遞單號。（讀者提供）

下單後，不到10分鐘內系統顯示「商品準備中」，接著訂單狀態變為「開始配送」，16時15分更出現快遞單號，商品顯示「配送中」。讓他相當期待收到商品。

訂單成立近4小時後，官方才寄簡訊通知，訂單已取消。（讀者提供）

然而直到19時14分，邱姓讀者才收到官方簡訊通知，表示因「商品受到系統影響，無法出貨」，訂單遭取消。酷澎也致歉並表示將補償200元酷澎幣，最後再次強調「造成不便，敬請見諒」。

邱姓讀者苦笑表示：「白開心一場，本來看到訂單顯示配送中，連快遞單號都出來了，還以為真的撿到寶。雖然能理解標錯價不成立，但收到200元酷澎幣，也算是小確幸啦！」

對此，酷澎客服回應，今日系統發生錯誤，才導致誤標價與後續訂單取消。

