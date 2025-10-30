獨家／醉男辱警遭壓制！自己慘摔竟罵警：你摔我手機

男子喝醉癱坐在地上。（圖／東森新聞）





新北土城一名男子喝醉，看到送瓦斯人員，他卻突然飆罵，還作勢攻擊。警方獲報到場，他早已癱坐在地，卻指控員警摔他手機，頻頻大聲辱罵，當場被壓制在地。儘管事後供稱，「自己醉到忘記了，如果當下知道是警察，就不會辱罵」，但已經來不及，被判拘役，易科罰金3萬。

員警vs.酒醉男子：「你不要拉我喔，（那你要報身分嗎？）」

男子渾身酒氣，不說身分，還拿員警出氣。

員警vs.酒醉男子：「你再拉我，（你現在涉嫌妨害公務，依法將你逮捕）。」

廣告 廣告

辱罵警察，當場被壓制在地，而在這之前，他早就醉到坐地。

員警vs.酒醉男子：「（不要搞那些有的沒的），你現在已經影響我們執行公務，我們現在勸導第一次，（等一下，你叫那個誰來）。」

話都說不清楚，一直氣噗噗，原來他喝醉後，手機摔到，卻把矛頭指向員警。

員警vs.酒醉男子：「（我要告你喔），是我用的嗎？（是你推的啊），是我推的嗎？（那不然誰推的），誰知道啊。」

最一開始警方會獲報到場，是因為這名男子喝得爛醉，在家附近閒晃，看到送瓦斯的，突然出現卻開始大聲飆罵，還出手作勢要攻擊。

送瓦斯人員vs.員警：「他突然這樣走過來，他喝醉酒，一直貼著我，然後一直罵罵罵。」

地點就在新北土城區，青雲路巷弄內，36歲邱姓男子疑似和朋友喝酒，卻鬧事還辱警，當場被帶回警局。他看到畫面後供稱，那時喝醉，不知道發生了什麼，等有意識，已經在派出所，而辱罵的言語可能是口頭禪，如果當下知道是警察就不會辱罵。

附近居民：「他們那裡的人，我不會去跟他們喝啦，個性差就會去吵架。」

根據了解，喝醉的邱姓男子酒後鬧事不是第一次，還曾被抓酒駕，屢屢坦承犯案卻依舊沒改。喝醉不是藉口，妨害公務是事實，罵了幾句，最終被判拘役30天，可易科罰金3萬。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿