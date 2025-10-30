獨家／醉男辱警遭壓制！自己慘摔竟罵警：你摔我手機
新北土城一名男子喝醉，看到送瓦斯人員，他卻突然飆罵，還作勢攻擊。警方獲報到場，他早已癱坐在地，卻指控員警摔他手機，頻頻大聲辱罵，當場被壓制在地。儘管事後供稱，「自己醉到忘記了，如果當下知道是警察，就不會辱罵」，但已經來不及，被判拘役，易科罰金3萬。
員警vs.酒醉男子：「你不要拉我喔，（那你要報身分嗎？）」
男子渾身酒氣，不說身分，還拿員警出氣。
員警vs.酒醉男子：「你再拉我，（你現在涉嫌妨害公務，依法將你逮捕）。」
辱罵警察，當場被壓制在地，而在這之前，他早就醉到坐地。
員警vs.酒醉男子：「（不要搞那些有的沒的），你現在已經影響我們執行公務，我們現在勸導第一次，（等一下，你叫那個誰來）。」
話都說不清楚，一直氣噗噗，原來他喝醉後，手機摔到，卻把矛頭指向員警。
員警vs.酒醉男子：「（我要告你喔），是我用的嗎？（是你推的啊），是我推的嗎？（那不然誰推的），誰知道啊。」
最一開始警方會獲報到場，是因為這名男子喝得爛醉，在家附近閒晃，看到送瓦斯的，突然出現卻開始大聲飆罵，還出手作勢要攻擊。
送瓦斯人員vs.員警：「他突然這樣走過來，他喝醉酒，一直貼著我，然後一直罵罵罵。」
地點就在新北土城區，青雲路巷弄內，36歲邱姓男子疑似和朋友喝酒，卻鬧事還辱警，當場被帶回警局。他看到畫面後供稱，那時喝醉，不知道發生了什麼，等有意識，已經在派出所，而辱罵的言語可能是口頭禪，如果當下知道是警察就不會辱罵。
附近居民：「他們那裡的人，我不會去跟他們喝啦，個性差就會去吵架。」
根據了解，喝醉的邱姓男子酒後鬧事不是第一次，還曾被抓酒駕，屢屢坦承犯案卻依舊沒改。喝醉不是藉口，妨害公務是事實，罵了幾句，最終被判拘役30天，可易科罰金3萬。
東森新聞關心您
不良行為，請勿模仿
其他人也在看
酒駕心虛拒檢！林口男駕車衝撞警察 店家合力壓制上銬
新北市林口區昨晚發生一起驚險的警匪追逐事件，一名41歲陳姓修車廠老闆在喝了5瓶啤酒後駕車上路，因擔心被查獲而拒絕員警攔查，更意圖衝撞警方逃逸。過程中，執勤員警人車倒地後仍奮力追趕，最終拔槍喝斥嫌犯，並在附近店家協助下成功壓制。酒測結果顯示，該名駕駛酒測值高達0.45，除了酒駕外，還涉嫌公共危險與妨害公務等罪嫌。TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨家／大學生拒檢狂飆、捧43張罰單炫耀 挨轟默默刪文
獨家／大學生拒檢狂飆、捧43張罰單炫耀 挨轟默默刪文EBC東森新聞 ・ 1 天前
買便當返家母親竟失蹤 文一警積極尋人助團圓
記者黃秋儒／台北報導 臺北市文山區一名老婦人日前獨自外出後迷途走失，所幸文山第一警分…中華日報 ・ 9 小時前
卓揆頒獎表彰國土保育及查緝環保犯罪有功人員 全力保護國土安全
【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】行政院長卓榮泰今（29）日出席「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及互傳媒 ・ 1 天前
【慈濟共善學思會6-2】從亞里斯多德到孔孟之道 薩克斯倡「儒家和平」成全球共善典範
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻、林佑威、陳巧紜／台北報導 2022年唐獎永續發展獎得主、哥倫比亞大學永續發展中心主任傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey D. Sachs）教授於（27）日出席由慈濟、唐獎及羅馬俱樂部共同主辦、CNEWS匯流新聞協辦的「善文明：利他、和合、永續」全球共善學思會，發表演講〈邁向全球倫理：古代智慧應對現代挑戰〉。他強調，人類當前最大挑戰...匯流新聞網 ・ 1 天前
打造全齡友善環境 中市都發局修正坐式及蹲式男女廁間比例基準 落實性別平權
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為提升台中市公有建築物廁所環境品質及落實性別平權，市府於110年訂 […]觀傳媒 ・ 22 小時前
台師大校長遴選 宋曜廷當選預計115年2/22就任
（中央社記者許秩維台北30日電）台灣師範大學第15任校長遴選委員會今天召開第5次會議，經投票表決，由現任台師大副校長宋曜廷當選，校方將報請教育部聘任，新任校長預計明年2月22日就任。中央社 ・ 1 天前
直播玉石投資陷阱 台中8旬翁險匯款遭詐
（中央社記者蘇木春台中30日電）80歲李姓男子被日前認識的網友邀看玉石買賣直播並稱可投資，李姓男子認為可獲利而到銀行要匯款，行員阻止後，還重抽號碼牌堅持匯款，經警方到場查出是警示帳戶才保住積蓄。中央社 ・ 1 天前
雲林地檢署莊珂惠檢察官榮獲「金環獎」 政院長卓榮泰親頒 表彰打擊環保犯罪傑出貢獻
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】行政院環境部29日舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及 […]觀傳媒 ・ 1 天前
男子酒醉毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制
社會中心／黃國誠 黃柏榕 新北市報導酒後和女友起爭執，不但朝女友動粗，還向員警揮拳！新北市八里區一名男子，在外喝醉酒，女友前往接他回家，但男友卻不願意，堅持要在街頭閒晃，兩人起口角，醉男當場毆打女友，警方獲報到場，失控的男子，竟朝員警揮拳，當場遭到過肩摔，壓制送辦。「警方vs.嫌犯。」喝醉男子涉嫌朝員警揮拳，立刻被施以大外割，瞬間跌趴在地，第一時間被他毆打的女友，則是坐在騎樓前，不斷摀著臉，似乎還疼痛不已，新北市八里區，傳出有男子酒後打人，員警獲報到場，只見黑衣男先朝趕來的員警出拳攻擊胸部，還不斷進逼，員警展現公權力，當場將他過肩摔，壓制在地。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「至八里區華峰三街處理糾紛，員警到場了解狀況時，現場一名酒醉男子，竟向員警揮拳。」醉男和女友爭執後毆打女友 警到場也遭男子攻擊（圖／民視新聞）根據了解，26歲的葛姓男子，30日下午在外喝完酒，似乎因為酒醉，女友準備接他回家，但男子卻寧願在外頭閒晃，兩人發生爭執，男子當場朝女友揮拳，造成女友臉部、手腳多處挫傷，派出所所長到場處理，也挨了對方一拳，當場依妨害公務送辦。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「導致員警受傷，立即將其逮捕，警詢後依傷害及妨害公務等罪，移送士林地檢署偵辦。」男子涉妨害公務遭壓制 女友也提出傷害告訴（圖／民視新聞）酒後不分青紅皂白，還把員警當作出氣筒，女友在家人勸說下，也針對動手的男友提告傷害，醉男一併吃上官司。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：醉男毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制 更多民視新聞報導林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍遇醉漢搭車髒話連篇還投訴 客運司機嚇壞當場報警盜採砂石下場超慘！最重可處無期徒刑 經濟部出手修罰則全說了民視影音 ・ 7 小時前
精心鑿牆避開防盜！偷客家嫁妝檜木桌3嫌犯落網
竊賊「鑿壁偷光光」，檜木嫁妝桌、老酒不翼而飛！苗栗一間鐵皮倉庫遭3人竊盜集團精心策劃入侵，他們先假意購買10張檜木桌探路觀察地形，再深夜割開鐵皮牆潛入行竊。這些檜木圓桌是客家女兒出嫁必備的嫁妝，具有重要文化意義。警方已逮捕嫌犯並尋回部分贓物，包括檜木桌和馬祖老酒，但仍有10年麥卡倫威士忌下落不明，損失近百萬元！TVBS新聞網 ・ 23 小時前
幼兒園疑爆虐童！控孩遭打巴掌 家長說明會被攔 教育處：調查中
新竹市一幼兒園爆虐童案！至少5名幼童疑遭老師甩耳光、關垃圾桶及拿磁鐵打頭等不當對待，家長出示驗傷單，孩子身上多處挫傷、瘀青。園方29日召開說明會，竟拒絕讓受虐幼童家長入園，引發強烈不滿！家長痛心表示，孩子至今仍出現夜驚症狀。教育處已介入調查，被指控的2名老師遭停職。家長們要求給個合理說明！TVBS新聞網 ・ 1 天前
禁宰禁運無法營業! 傳統市場豬肉攤損失增 經濟部商業署:每攤補助3萬元
為減緩非洲豬瘟疫情禁宰禁運對傳統市場豬肉攤營運造成的衝擊，協助攤商度過難關，穩定生計，經濟部今天表示，針對各地方政府列管有案之公民有零售市場、攤販集中場專營販售生鮮豬肉攤商，於禁宰期間（114年10月22日12時至114年11月6日12時，共15日）無法營業，每攤補助新臺幣3萬元。太報 ・ 1 天前
南投警說明婦人銀行內持刀欲自傷事件 (圖)
南投縣警察局埔里分局副分局長謝耀賢（圖）表示，30日下午一名婦人到銀行欲提款，但因其帳戶已銷戶無法成功領錢，導致婦人情緒激動，竟拿出菜刀要自傷。全案已依違反社會秩序維護法送辦。中央社 ・ 23 小時前
（有影片）／非洲豬瘟之亂 豐年祭不烤山豬 原因是非洲豬瘟豬隻禁運禁宰
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】非洲豬瘟之亂！彰化縣原住民族文化節將於11月8日在縣立體育館圓形廣場 […]觀傳媒 ・ 20 小時前
獨家／不滿「氧氣機」太吵！老孫涼麵「孫老闆」擅闖鄰居家
獨家／不滿「氧氣機」太吵！老孫涼麵「孫老闆」擅闖鄰居家EBC東森新聞 ・ 23 小時前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 1 天前
光復洪災期間逾9千萬買便當惹議 縣府澄清 (圖)
有花蓮縣議員30日質疑於光復鄉洪災救災期間，明明有多個義煮團投入，縣府卻仍匡列新台幣9000萬多元採購便當。縣府則澄清，採購金額都屬「開口契約」，會依實際使用量實支實付，救災便當實際執行金額應為4092萬元。中央社 ・ 22 小時前
台中20歲「白襪短褲妹」深夜飆翹牌車 還被搜出超挑釁套套
台中20歲「白襪短褲妹」深夜飆翹牌車 還被搜出超挑釁套套EBC東森新聞 ・ 10 小時前
崴寶11月底掛牌上櫃 樂觀看明年成長
機構整合廠商崴寶（7744）今年受惠AI需求帶動，今年營運持續成長，前三季營收已經超過去（2024）年全年，董事長姚旭初指出，今年營運成長強，而明年訂單能見度4至5個月、下半年新品導入，明年樂觀；崴寶將在11月底掛牌上櫃。崴寶前三季累計營收17.3億元，年增75.6%，上半年稅後淨利2.07億元、年自由時報 ・ 1 天前