獨家／醉男闖土地公廟踹倒供桌！打翻逾百盞光明燈

醉漢大鬧土地公廟，供桌上超過1百盞的蠟燭全部打翻，滿地都是蠟油。（圖／東森新聞）





獨家直擊醉漢大鬧土地公廟！供桌上超過1百盞的蠟燭全部打翻，滿地都是蠟油，路過男子喝酒醉闖入，刻意踹倒供桌。

土地公廟裡伯伯醉到不行，朝擺蠟燭桌子出腳攻擊，似乎是被蠟燭燙醒，瞬間點燃火氣，再一次踹倒桌子，巨大聲響引起注意，但他酒醒要離開卻再回來，因為連最後一張桌子也不放過。

隔天一早志工忙著刷啊刷，因為滿地都是凝固的蠟油，要清理真的不容易，而被破壞的蠟燭就裝了好幾袋，土地公廟大家拜拜，卻被人惡意破壞。

土地公廟志工：「放在桌子給人拜拜的，像那個玻璃罐子放在桌上，他就翻桌地上整個，清這麼多出來。」

廣告 廣告

受害土地公廟就位在新北市中和，當時正逢初一十五，因此桌面上擺滿拜拜用的蠟燭，但是卻被人闖入惡意破壞。

適逢初一十五，信徒會點蠟燭光明燈祈福，當時擺滿三大桌，有超過100盞，卻全部都被破壞，廟方通知警方，找到動手的伯伯，告誡後不追究，但廟方擔心危險，也決定往後不再提供蠟燭點光明燈。

東南里里長李武雄：「不是只有一次而已啦，月曆有時候被人家破壞，多少錢沒有塞太進去，他也用黏的黏出來，這土地公廟最起碼有十個里，十個里大家一起拜，這個土地公廟說真的很久了。」

土地公廟在地數十年，是當地人的信仰中心，這回卻被惡意破壞，只希望伯伯記起教訓，喝醉了別再闖進來。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／疑失溫猝死 基隆驚見男子陳屍土地公廟

晚上沒回家！高雄聯結車司機陳屍車內「人倒在駕駛座」

快訊／台東轎車自撞！車頭全毀 祖孫宣告不治

