獨家／醫界公開的秘密？中榮爆「廠商無照執刀」 外科醫曝手術台內幕

記者蔣季容／台北報導

中榮遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台中榮民總醫院遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，該行為至少持續3年以上，台中榮總已成立專案小組，衛福部也要求台中榮總一週內提出報告。然而，一名護理師在臉書粉專直指，廠商業代執刀並非個案，是醫界公開的秘密。對此，有心臟外科醫師也透露醫界開刀房內幕。

台中榮民總醫院遭爆，神經內科有3名醫師放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

對此，一名不具名心臟外科醫師向《三立新聞網》表示，目前醫院普遍方式是，廠商將他們的植入物在手術台旁組裝好，經由主刀醫師確認無誤後，再由主刀醫師將其植入病人體內。

該醫師強調，廠商是不會上手術台的，至少心臟內外科TAVI（TAVR）手術是這樣進行。因為科技日新月異，且每個廠商的醫療器材操作方式都不一樣，刷手護士（手術室裡負責無菌操作的護理人員）無法勝任此一工作，只得由廠商代勞，出錯率會遠低於醫療人員自己操作。

胸腔內科醫師蘇一峰受訪時則指出，有些較勇於嘗試新設備、新技術的醫師，若遇到對新型儀器操作不熟悉，確實可能請廠商在旁邊指導使用方式，不過該現象並非特別常見。蘇一峰認為，較為合規、普遍的做法，應是醫師前往其他醫院觀摩學習，觀看熟悉該設備或手術方式的醫師操作。

蘇一峰提及，早年開刀房最常見的情況，是「資深教授掛名手術，但實際由年輕醫師執刀」，不過這並未違反《醫療法》。另外，部分小型醫院設有「刀房助理」，協助器械或流程，不過近年在大型醫院越來越少見，開刀房管理也趨於嚴格。

衛福部醫事司副司長劉玉菁則回應，廠商進到手術台組裝儀器並無違反《醫療法》，若是醫師在操作上有問題，也可以隨時調整，「處理的要是儀器，而不是病人」，手術行為仍須由主刀醫師進行。劉玉菁表示，衛福部今日已要求中榮須在一週內提出報告。

