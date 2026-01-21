獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪
首次上稿 01-21 22:50更新時間 01-22 06:30
〔記者蔡淑媛／台中報導〕再傳急診暴力！一名酒後割腕的男患者昨天(21日)清晨大鬧台中澄清醫院中港院區急診處先疑似不滿醫師治療，涉嫌追打醫師不成，竟出拳毆打男護理師，造成護理師被重拳打飛跌坐到病床上，還有頭部外傷、腦震盪現象，目前住院治療觀察；涉嫌行凶的患者已被警方逮捕；醫院痛斥醫療暴力，將協助護理師對施暴患者提出告訴。
這名患者清晨與妻子爭吵割腕送醫，醫師進行傷口診療，男患者帶有酒意拒絕且不滿治療，竟然起身追打醫師，追打不成，還跑到門診外找人，詹姓護理師向陪同就醫的男患者妻子說明加壓止血等治療過程。
不料男患者突然從門外衝進來，直接出重拳往詹姓護理師頭部毆打，力道之大，護理師被打到直接飛倒在一旁病床，痛到無法起身，還要上前打人，被警衛及妻子阻擋到門外，其他護理師也趕緊上前查看，另名男護理師更直接飛跳過護理站跑到門外阻擋男患者再傷人。
澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏表示，這名男患者疑似酒後割腕，到院時情緒相當激動，不配合醫師治療，還起身要追打醫師，警衛當下到場處理，醫院也立即報警，沒想到他追打醫師不成，竟毆打護理師。
蔡哲宏說，這名護理師是資深護理人員，看到患者手部傷口還沒來得及處理、流著血，向患者妻子說明治療流程，希望協助患者情緒能好好治療，不料卻遭暴力相向，院方嚴正譴責醫療暴力，將協助護理師提告，維護醫護安全及權利。
詹姓護理師被患者重拳毆打，造成頭部外傷、腦震盪，住院治療，仍不時噁心、嘔吐，急診護理師見醫療暴力，相當氣憤，強調一定要為護理師討回公道。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980
更多自由時報報導
學者透露張文危險程度連哥哥結婚也不敢邀 怕他婚宴上大開殺戒
雷虎科技找名律師李秉錡 刑、民兩路對Cheap求償1億
要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望
台南女名醫侯娟妃爆失蹤與夫家信仰不同失和 前婆婆：已離婚終還黃家清靜
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 232
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」
生活中心／尤乃妍報導許多人都曾遇過早上一起床發現喉嚨又乾又痛，第一直覺就是自己「感冒了」。不過，耳鼻喉科醫師陳亮宇解釋，會造成喉嚨痛的原因，不一定是感冒，也可能跟「睡眠、生活習慣」有關。想要徹底改善，就要從日常生活小細節抓起，或是尋求專業幫助。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 2 天前 ・ 2
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
男童昏迷飄「詭異水果味」！一驗血糖爆高 醫揭致命真相：中毒了
身體若飄出異常香味，千萬別輕忽，恐怕是糖尿病警訊。家醫科醫師陳欣湄指出，受到飲食西化、肥胖人口增加的影響，罹患第二型糖尿病的孩童逐年攀升，她曾遇過一名身高約150公分、重90公斤的男童，因昏迷被緊急送往急診，檢查發現，他身上出現類似腐爛水果的氣味，血糖飆到300mg/dL，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
先冷凍再回烤！醫師教麵包「3聰明吃法」穩定血糖又預防癌症
腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉絲專頁分享一項飲食小知識，指出「麵包先冷凍再回烤」有助降低升糖指數，不僅能讓血糖上升更平穩，也能減少慢性發炎、降低癌症風險。醫師強調，減糖並非完全不吃澱粉，而是透過更聰明的飲食方式，為身體打造不利癌細胞生長的環境。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
10歲童身上飄出「發酵水果香」 血糖飆破300意識模糊！
家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》節目上分享一起案例，一名男童因意識模糊被送到急診，身上飄出異常水果香味，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」急症。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
一天可以幾顆藍莓？專家大推藍莓最營養吃法 控血糖、護腦、降膽固醇
藍莓功效超多，價格又變便宜了，營養師薛曉晶指出，藍莓是一種被科學界列入「大腦與血管保健食物清單」的超級水果，其中所含的花青素能穿越血腦屏障、調節發炎反應，進而改善記憶力、穩定血壓、強化心血管功能，是現健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
6款抗凝血劑、高血壓藥大缺貨 基層藥局嘆「一顆難求」｜#鏡新聞
有高血壓或是心血管疾病的患者要注意了！國內傳出缺貨危機，一共有六款來自台灣第一三共公司負責供應的抗凝血劑、降血壓藥，傳出面臨斷貨，只因為藥廠系統異常，導致供貨不穩，而且影響將長達1-3個月，消息一出衛福部長石崇良也證實，將調查藥商，若違反藥事法最重可能開罰30萬，但基層藥局的藥師也抱怨，缺貨問題已經長達好幾個禮拜，現在幾乎是一顆難求。鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
年貨必備！開心果4禁忌、5好處曝光 營養師示警：4類人要小心
農曆新年將至，香脆可口的開心果是不少家庭必備的過年零食之一。營養師李婉萍指出，開心果屬於六大類食物中的油脂與堅果類，含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道蠕動。不過她也提醒，有4類族群應避免過量食用，以免出現腹脹、腸胃不適等情況。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
這種「變瘦」連醫師都怕！3大徵兆恐是癌王 50歲後才有糖尿病小心了
有一種「變瘦」，連醫師和營養師看了都害怕。吃對營養所｜建銘營養師分享，最近看到新聞，心裡很沈重。醫師說了一句很重的話： 「糖尿病，可能是早期發現胰臟癌的唯一機會。」 這3種狀況不是變瘦 是身體在求救 胰臟癌被稱為「沈默殺手」，早期幾乎無症狀。 一旦出現痛感或黃疸，往往已有8成是晚期了。但身體其實有發出「求救訊號」，只是常被忽略。如果你或家中長輩，出現以下「非預期」的變化，請提高警覺： 1、50歲後才突然「新發現」糖尿病 2、沒有刻意減肥，體重卻直線下降 3、原本控制良好的血糖，突然失控 研究顯示：出現這些徵兆，未來3年內罹患胰臟癌的風險，是一般人的8倍。簡單說，血糖高傷胰臟，胰臟壞了血糖更失控。 這是一個惡性循環。這時候的高血糖，不是你偷吃糖，而是胰臟已經撐不住了。 新聞說要「少吃糖」，但吃對營養所｜建銘營養師強調，不是完全戒糖就能防癌 ，重點是建立「抗發炎的代謝環境」。少喝含糖飲、精製甜食；穩定血糖波動（吃低 GI、搭配蔬菜）；保住肌肉量（這點對長輩超重要）。如果你發現身邊有人「最近突然瘦得很快，又剛好檢查出血糖問題」不要只恭喜他變瘦，也不要只叫他少吃甜的。請帶他去回診、做詳細檢查。常春月刊 ・ 13 小時前 ・ 1
每天喝咖啡害膽固醇狂飆？研究：「多1動作」護心血管、死亡率更低
有些人飲食清淡，仍有膽固醇問題，擔心是喝咖啡所致，其實問題在於沖煮方式。營養醫學專家劉博仁提到，咖啡富含多種抗氧化物質，不過其中的「咖啡白醇」與「咖啡豆醇」，若長期大量攝取，壞膽固醇可能累積在血液中，不過研究發現，經過濾紙沖煮有助於過濾咖啡油脂，比起完全不喝咖啡的人，心血管更健康、死亡率更低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
中國醫院產檢瘋狂「吸血」！孕婦一次抽18管慘貧血 胎兒缺血慘死
中國近期爆發「產檢抽血亂象」，多地孕婦投訴在醫院遭「瘋狂抽血」，單次高達18管，整個孕期累積逾40管。此現象導致孕婦嚴重貧血、暈厥，甚至有胎兒因母體供血不足而死亡。醫師坦言這「絕對不正常」，引發民眾質疑醫院過度醫療或將血液挪用圖利，導致對醫療體系信心崩盤。許多準媽媽對此感到恐懼，深怕自己與孩子成為醫療體系下的犧牲品，呼籲相關單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
瘦瘦針不是人人都能打！這3類人容易腸胃嚴重不適、停藥後體重大反彈
最近瘦瘦針大爆紅，不少人看到朋友短時間內體重明顯下降，也想跟風使用。但是藥師廖偉呈提醒，瘦瘦針並非人人適合，有3類人使用後，可能產生嘔吐、腹瀉、脹氣等腸胃不適問題，停藥後，甚至體重就明顯回彈。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
34歲梁云菲切除子宮「會加速衰老」？醫生曝：關鍵在卵巢
女星梁云菲（Nana）因罹患子宮肌腺瘤，在去年動手術切除整個子宮。她表示是在評估身體狀況後，確定自己將來不想要生小孩，於是當機立斷選擇儘快開刀，希望保住身體健康。消息曝光後，也引起部分網友討論「少了子宮是否會導致快速老化」。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
蘆洲逆子狂砍父母37刀！移送地檢署家屬狂敲車窗怒嗆「畜生」
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新北市蘆洲區一名37歲廖姓男子，疑似不滿每月零用錢太少，涉嫌本（1）月17日持刀在住宅狂砍父母37刀，導致2人倒臥血泊傷重不治；警方18日獲報後立即鎖定犯嫌，昨（19）日晚間在新莊將其上銬逮捕，並移送至蘆洲分局偵辦。歷經警方偵訊後，全案依殺害直系血親罪嫌移送至新北地檢署複訊。值得注意的是，當嫌犯搭車準備前往地檢署時，就有受害家屬狂敲打車窗罵對方「畜生」，相關畫面也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 26
女性滿1條件 免費做「薄層子宮頸抹片」
[NOWnews今日新聞]子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 發表留言