獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

首次上稿 01-21 22:50更新時間 01-22 06:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕再傳急診暴力！一名酒後割腕的男患者昨天(21日)清晨大鬧台中澄清醫院中港院區急診處先疑似不滿醫師治療，涉嫌追打醫師不成，竟出拳毆打男護理師，造成護理師被重拳打飛跌坐到病床上，還有頭部外傷、腦震盪現象，目前住院治療觀察；涉嫌行凶的患者已被警方逮捕；醫院痛斥醫療暴力，將協助護理師對施暴患者提出告訴。

這名患者清晨與妻子爭吵割腕送醫，醫師進行傷口診療，男患者帶有酒意拒絕且不滿治療，竟然起身追打醫師，追打不成，還跑到門診外找人，詹姓護理師向陪同就醫的男患者妻子說明加壓止血等治療過程。

廣告 廣告

不料男患者突然從門外衝進來，直接出重拳往詹姓護理師頭部毆打，力道之大，護理師被打到直接飛倒在一旁病床，痛到無法起身，還要上前打人，被警衛及妻子阻擋到門外，其他護理師也趕緊上前查看，另名男護理師更直接飛跳過護理站跑到門外阻擋男患者再傷人。

澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏表示，這名男患者疑似酒後割腕，到院時情緒相當激動，不配合醫師治療，還起身要追打醫師，警衛當下到場處理，醫院也立即報警，沒想到他追打醫師不成，竟毆打護理師。

蔡哲宏說，這名護理師是資深護理人員，看到患者手部傷口還沒來得及處理、流著血，向患者妻子說明治療流程，希望協助患者情緒能好好治療，不料卻遭暴力相向，院方嚴正譴責醫療暴力，將協助護理師提告，維護醫護安全及權利。

詹姓護理師被患者重拳毆打，造成頭部外傷、腦震盪，住院治療，仍不時噁心、嘔吐，急診護理師見醫療暴力，相當氣憤，強調一定要為護理師討回公道。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

【看原文連結】

更多自由時報報導

學者透露張文危險程度連哥哥結婚也不敢邀 怕他婚宴上大開殺戒

雷虎科技找名律師李秉錡 刑、民兩路對Cheap求償1億

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

台南女名醫侯娟妃爆失蹤與夫家信仰不同失和 前婆婆：已離婚終還黃家清靜

