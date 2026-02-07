獨家》「醫美教父」涉性侵女員工 傳政治人物是衝突導火線

首次上稿 02-08 00:55更新時間 02-08 06:29

〔記者王捷／台南報導〕醫美集團愛爾麗董事長常如山涉性侵，據指出，被害女員工擔心常董在警界的影響力，才到刑事局找高階警官報案。另有消息指出，兩人衝突導火線，疑似是常如山不滿女員工太靠近某政治人物，但3人對此都未回應。

據了解，這起性侵案發生在去年，常如山深夜到台南找女員工，雙方在社區中庭見面，常如山做出性侵行為，受害女員工擔心他在警界的影響力，因此到刑事局找有私交的高階警官求助。

常如山在警界、公眾形象素有好評，案件曝光後，警界議論升溫，出現案情是否另有背景的說法；也有人紛紛推測女員工的身分、雙方關係。

消息指出，常如山過去相當信任這名女員工，工作往來密切，但近半年關係出現變化，引爆點是女員工因工作與生活安排，常在外地租屋，與某政治人物接觸，常如山對兩人的往來有意見，曾多次勸說未果，發生衝突。

本報向遭影射的政治人物求證，未獲回應。對於涉案一事，常如山以因偵查不公開不便討論，對女員工的指控，與政治人物相關的消息，常如山也沒有多做回應。

