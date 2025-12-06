【獨家】【醫美網紅翻車】號稱「全能變臉王」醫美闆娘持毒被搜出大麻煙彈、MDMA全落網！ 新莊警：毒品零容忍、強勢打擊

【警政時報 徐煜勝/新北報導】一名身材纖細、外型亮眼、IG粉絲突破一萬人，有「定製醫美全能魔術變臉王」稱號的 29 歲吳姓女子，號稱服務全台上萬名客人、與北中南「正規合法醫美診所」合作。不過光鮮亮麗的網紅形象，竟在警方登門搜索後瞬間破功。

吳姓醫美網紅顏值亮麗身材姣好，如今遭爆出持有毒品。（圖/讀者提供）

新莊警方日前接獲情資，吳女疑似持有毒品。專案小組掌握情資後，向臺灣新北地方法院聲請搜索票獲准，於 12 月 4 日下午前往新北市三重區頂文路一帶搜索。警方一踏入女子住處，就赫見多項毒品證物散落屋內，證據明確、無從抵賴。

個人社群帳號粉絲破萬，號稱「定製醫美全能魔術變臉王」（圖/讀者提供）

警方當場查獲 第二級毒品大麻煙彈 3 顆（毛重 26.3 公克）、MDMA（俗稱搖頭丸）16 顆（毛重 24.3 公克），另扣得手機 1 支及大麻吸食煙斗 1 支。吳女面對警方詢問時僅稱「是自用」，全案仍依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦。

吳女家中遭搜出二級毒品。（記者徐煜勝翻攝）

儘管吳女在社群上強調自身「專做全臉客製化」、「慢慢調整打造精緻五官」，並自稱與合法醫美診所合作，但據了解，她在北市中山區登記的是「化粧品批發業」，並沒有任何醫療院所或診所登記紀錄，更無實體店面，所有諮詢都得「私訊預約」，引發質疑。

對於吳女毒品來源，警方表示將持續追查，不排除涉及上游供應者。新莊分局偵查隊副隊長林廷璋強調：「本分局掌握毒品情資蒐證後依法查緝，展現毒品零容忍之執法決心，並將持續向上溯源，杜絕毒品流入市面。」

形象亮麗的醫美網紅闆娘，此次因持毒遭查，恐怕事業與個人品牌都將面臨重創。

