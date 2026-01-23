獨家／重機男想臨停監理所！ 遭駐警驅趕「爆口角」

重機臨停監理所和駐警爆口角。（圖／東森新聞）





重機臨停監理所和駐警爆口角！有民眾騎車前往台北監理所，為了辦事圖方便，竟然從監理所的出口處逆向騎進去想要臨停，當場遭到駐守警察攔阻驅離。但男子不滿，指控代辦業者車輛也是臨停在出口處，痛批駐警根本是選擇性執法，因此與駐警當街爆口角。對此監理所也做出回應，強調出口處都不能臨停。

當事人vs.監理所駐警：「民眾違規行人通道，（不是啊你要跟他講，你要跟他講啊）。」

拿起手機，先是對著監理站外圍車輛錄影，接著男子就當街對著駐警一陣狂罵。

當事人vs.監理所駐警：「我一定申訴你，我不是檢舉，申訴你，為什麼這台可以停你跟我講，那我也是驗車，（那你要趕啊），不是，你剛剛講什麼，叫我去檢舉，那你在這邊顧什麼的。」

男子越講火氣越來，眼看男子情緒激動。監理站駐警乾脆直接下樓找駕駛，要求先離開。當事人vs.監理所駐警vs.代辦人員：「居然你認識喔，喔OKOK，辦事情，那我也是辦事情，（問題是你是逆向進來，你是逆向進來），我有沒有移走，原來你們是認識就可以這樣子喔。」

車子在台北市區監理所裡頭檢查完畢後，就會從這個出口駛離，而當下那名男子就是騎著重機，想要從出口逆向騎進來，臨停在旁，而當下遭到駐警驅趕後，他就不滿直指旁邊也有很多違停車輛，他痛批駐警根本是雙標。

駐警和臨停的代辦人員本來就認識，讓男子更火大，不滿明明都是違停，為何駐警只驅趕他。對此台北市區監理所則強調，無論是抗議男子逆向停，還是臨停代辦人員順向停，都算違停，都不行。

台北監理所副所長連思源：「那個地方就是不能停啊，那後續的部分，我們可能也會針對所裡面同仁或者，駐警加強一些相關教育，就是那個地方就是不能停車。」

監理所副所長強調，除了相關公務車能夠臨停，其餘通通都不行。而違規就是違規，一場停車糾紛最終也演變成當街爭執。

