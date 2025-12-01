獨家／重返政壇？台中北屯多2席議員缺 傳陳柏惟參選

記者許芷瑄、江文賢 / 台中-台北報導

台中最大行政區北屯區，因為人口增加，明（2026）年議員席次有望從6席變7席，讓藍、綠、白三黨積極布局。綠營傳出戶口在北屯的前立委陳柏惟，將要重返政壇征戰北屯議員，不過本人低調否認。

過去大罷免時期，陳柏惟積極幫忙催連署。

前立委陳柏惟（2025.06.29）：「明天開始就是黃金週開始戰鬥，最後一個月大家加油。」

今（2025）年台中藍委面臨罷免，前立委陳柏惟積極幫忙催連署，還透露自己戶口就在台中北屯，當場交出連署書。如今隨著北屯人口大增，明年議員席次可望增加到7席，傳出陳柏惟將再戰政壇，就鎖定北屯區議員。

陳柏惟說，沒有特別規劃選議員，自己在哪個位置都可以愛台灣。

前立委陳柏惟：「我自己從來沒有這種規劃，對我來講，如果愛台灣，不管在哪個位置都可以愛台灣。」

否認規劃，但也沒把話說死，回顧過去，陳柏惟征戰台中第二選區以破五成得票率贏過顏寬恒；今年大罷免到全國各地助講，知名度高也是被點名的原因，因為民進黨在北屯預計提名2+1席，有現任議員謝家宜，以及同是現任議員的曾朝榮將要交棒給兒子曾咨耀參選，另外一席提名，前立委陳柏惟被點名，也有一說是新潮流將提人選。

陳柏惟的位置，也有一說是新潮流將提人選，目前未定案。

前立委陳柏惟：「我沒有設定自己一定要在哪裡、做什麼事情，就像我講的，愛台灣沒有分位置。」

至於藍白，這回同樣參選大爆炸，國民黨除了現任兩位議員不用初選，其他像是盧秀燕人馬，中市府專員吳宗學，還有江啟臣秘書許育璿，以及工策會前副總幹事顏建程，北屯區仁和里長張永漢，都有意爭取初選，4人搶2席提名。

藍營也有多名戰將，爭取北屯議員提名。

國民黨台中市黨部發言人許育璿：「一定有信心，多跟基層接觸，再來就是先提升自己的知名度，因為初選的話很吃知名度的。」

另外，白營則有剛和黃國昌出訪日本的吳皇昇，還有江和樹人馬邱于珊等人，爭取參選明年北屯議員。隨著地方傳出陳柏惟 參選傳言，藍綠白布局更顯大亂鬥。

白營派誰出戰北屯議員？同樣尚未完全定案。

