獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬

北市文山區日前一名轎車駕駛供稱突然頭暈，失控撞路旁七台車，其中兩輛還是80年代的經典神車追風，事隔兩周，追風車主指控肇事駕駛，只願意依車輛殘值賠2萬5千元，不過車主想把車恢復原貌，至少要花26萬5千元維修，等於價格差了十倍，如今打算走民事求償，救回追風神車。

八零年代經典神車追風，就在北海岸奔馳，車主六年前，花六萬多元買下，加上改裝整新費30多萬，但就在一瞬間。

神車變成廢鐵，懂得人看了都心痛，追風車主鄭先生只是把車停在路邊車格，卻天外飛來橫禍，肇事轎車駕駛，後來透過保險公司估價，說這款神車殘值只剩2萬5千元。

追風機車車主鄭先生：「我覺得很不合理我也不能接受，至少修起來要26萬左右吧，這個價格我是不能接受，請妳（肇事駕駛）跟保險公司協調，對方也是一直跟我說抱歉抱歉，我受不了了我要直接跟她走調解，我要直接走法院程序。」

維修價格整整差了十倍，車主細數這款追風，從外殼烤漆到引擎，全部都改裝過。

追風機車車主鄭先生：「日（本）（輪）胎過來的TZR輪框，然後改成加大碟（盤），碟盤也都是改裝過，甚至這個前叉也不是原廠前叉。」

光是一個車頭外殼加上烤漆，隨便估都超過2萬5千元，車主看到追風面目全非，當下愣在原地一小時只能苦笑，而肇事駕駛是女性，25歲從事餐飲業，如今也被追風車主指控求償無門。

追風機車車主鄭先生：「（行車紀錄器看到）她正常開車還在唱歌，直線結果方向盤好像就沒人握了，突然斷了我不知道她是撿手機，還是真的（頭暈）意識斷片，直接往路邊整個撞上去。」

究竟肇事原因為何，對追風車主來說已經不重要，他只希望愛車能夠恢復原貌，騎著追風上路追風。

