獨家／野生捕獲簡嫚書深夜在公園淋雨 全身濕透凍僵

讀者巧遇簡嫚書在深夜淋雨拍戲。（圖／讀者提供／翻攝簡嫚書IG）

11月30號晚上近十點，時報周刊CTWANT讀者在新北市一處公園，巧遇一組劇組正在拍攝中，當天天氣寒冷，湊近一瞧，發現站在人造大雨中的，竟是氣質女星簡嫚書。

當晚氣溫驟降，現場不僅刮著冷風，劇組還出動灑水工具製造傾盆大雨的效果。簡嫚書一身單薄的深色師姐服，眼神憂鬱地站在雨中，對手演員撐著一把復古花傘步入鏡頭，為她擋雨，簡嫚書這才露出招牌的甜美笑顏。從現場場記板上的「大愛」字樣，與簡嫚書莊重的師姐打扮推測，這次她應是挑戰演出真人真事的慈濟師姐故事。

工作人員趕緊幫凍僵的簡嫚書保暖，細看帆布袋上疑似印著簡嫚書兩個女兒的臉。（圖／讀者提供）

當導演一喊「卡」，簡嫚書立刻被凍到肢體僵硬，工作人員趕緊上前用銀色錫箔保溫毯將她緊緊裹住，並引導她到一旁的電暖器前取暖。拍攝淋雨戲後全身濕透的簡嫚書，在休息空檔僅簡單用瓶裝水沖洗雙手，沒有大明星架子。有趣的是，工作人員身背的帆布袋上，印著簡嫚書兩個女兒「雲大」、「雲二」的超Ｑ頭像，格外療癒。

簡嫚書在社群分享親子溫馨小趣事，一家人互動非常可愛。（圖／翻攝簡嫚書IG）

簡嫚書前陣子在社群分享自己晚歸的趣事，大概就是因為正在拍這檔戲，而比平常還晚回家。女兒「雲大」貼心寫了紙條給她「媽媽妳幾點回來」，紙條還放在她平常坐的位置，讓她感到很窩心。老公卻吃味寫了一張「妳怎麼沒問我，爸比」要回給女兒，沒想到進房間後，發現女兒也寫了一張給他，還放在他平常擺車鑰匙的地方，讓他感動到哭出來，趕緊去把吃味紙條給撕掉。親子間有趣又溫馨的互動，感動不少網友。

