獨家／量販店外花圃冒火光！詭男燒紙助燃還撞牆

一名男子在花圃燒紙。（圖／東森新聞）





一間台中連鎖量販店外，一名男子在花圃燒紙，等到火熄滅後還撞牆，行為舉止相當詭異，附近又是住宅區，擔心釀成火警，網友把影片PO網發文提醒大家小心，連鎖量販店業者表示，將加強巡邏，警方雖然沒接獲報案，但男子涉及縱火，最高可處7年以下有期徒刑。

連鎖量販店外的花圃上，冒出陣陣火光，接著一名揹著，大後背包的男子出現，他不是滅火，而是拿出白紙助長火勢。

沒過多久男子離去，花圃的火已經熄滅，但他的一舉一動，也讓附近民眾看了心驚驚。民眾表示，有看到有人在點火，但是火沒有很大，點完之後男子還在那邊徘徊一下，接著還用頭去撞牆壁，撞完之後人就走掉了。

廣告 廣告

另外一個角度監視器也拍到，男子在花圃附近走來走去，燒完後就牽著腳踏車離開現場，事發就在1月30日上午7點多，台中西屯青海路的一間連鎖量販店外，附近民眾驚見，花圃出現一團火，一名男子出現，還拿紙燒助長火勢，等到火熄滅，還用頭撞牆才離去，行跡可疑又詭異。

目擊怪男燒紙陳先生:「想說如果火勢蔓延，燒開的話那就慘了，後來他是等到火燒完，他才離開，所以我是想說就（影片）發上去，讓大家也是小心一下，（所以之前沒有看過這個人），沒有。」

量販店附近就是住宅區，民眾看見男子的詭異行徑也立刻拍下PO網發文，所幸沒有釀成大火，引發網友討論有人說這是故意的嗎，這應該是縱火了吧。

台中市第六分局西屯所副所長歐譯文：「經查本分局未接獲相關報案，警方對於危害公共安全之情事，均積極偵辦。」

對此量販店也回應，事發當下安全部門，有發現民眾疑似縱火，未來將會加強巡邏，確保民眾購物平安。

警方雖然沒有接獲報案，但男子疑似縱火的行為也已經觸法，可處1年以上7年以下有期徒刑，男子究竟是誰，燒紙動機又是什麼，還有待相關單位調查釐清。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

好市多年費調漲不用怕！一票人改推賣場：更適合小家庭

家樂福又關一間！附近都收了 居民超衝擊：還會再關

家樂福超市又關一間！ 網揭驚人真相：被「它」消滅的

