獨家／量身打造開後門？捲花蓮2.7億午餐弊案廠商「德力強」真強 成立5年小菜雞年年穩拿縣府標案
花蓮檢調偵辦總預算高達2.7億元的國中小免費營養午餐弊案，今天約談副縣長顏新章到案，案情向上延燒。檢調懷疑，花蓮縣政府在4年前的招標過程中涉嫌圖利特定廠商，上月突擊搜索縣府並約談承包商「德力強」食品公司負責人卓女、廖男到案，訊後依貪污罪嫌雙雙諭令以30萬元交保候傳。
據了解，這家引發風暴的「德力強食品」甫於2021年底才成立，實收資本額將近3000萬元，卻一開張就成為花蓮縣政府公開招標案的「常勝軍」。
根據政府電子採購網的公開資料顯示，德力強自2021年創立以來，幾乎是年年穩拿縣府及地方機關的餐食標案，包括2022年至2023年間，「德力強」剛成立不久即展現驚人實力，接連斬獲包含「花蓮縣立體育高級中等學校學生供餐採購案」、「花蓮市明廉國小附設幼兒園與特教班午餐及點心食材採購」、「化仁國小附幼午餐採購」等多所學校的供餐標案，同時還拿下由縣府發包的「馬太鞍溪堰塞湖災害重建復原人員餐食採購（開口契約）」，承攬範圍極廣。
2024年至2025年間，該公司在地方標案市場持續發威，除了繼續壟斷部分校園基層餐食外，更進一步挺進金額龐大、最核心的「全縣國中小免費營養午餐」供應商行列，光是去年一年就取得縣府上億元標案，可謂深獲青睞。
據了解，包括花蓮議長張峻及地方議員先前就曾公開質詢，踢爆2023年的營養午餐招標弊端。議員質疑，當時原本有7家廠商參與，其中第7家新進廠商（指德力強）因為不符合政府長年規定的「5年優良條款」等核心特定限制，在首輪直接被刷掉。
不料，縣府高層竟疑似採取「先廢標、後變更、再重招」的手法，強行將2.7億的大標案化整為零，拆分成10個區域小標，並在第二次重新公告時，黑箱刪除了原本的實績門檻，讓不合格廠商順利過關。如今大開後門的護航行徑，已成為檢調徹查焦點，全案正持續擴大偵辦中。
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