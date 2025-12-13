獨家》金世星被禮物淹沒！見粉絲「1用品」好感動：真的很了解我

金世星13日出席活動，收到粉絲滿滿愛的禮物。（圖／IG@111khz）

擁有可愛神顏的韓國啦啦隊女孩金世星，才來台不到半年，就迅速獲得台灣球團青睞，成為PLG職業籃球領航猿、TPVL職業排球台北伊斯特的啦啦隊，廣受粉絲喜愛。今（13日）她睽違多日再度接下一日店長活動，還帶了滿滿的禮物回家，也徹底感受到台灣粉絲的愛與溫暖。

金世星在結束一日店長的活動後，隨即在IG分享把禮物搬回家的驚人照片，只見地上滿滿都是粉絲送的零食、玩偶以及各式各樣的生活物品。讓她驚喜直呼：「下雨天還特地來，真的非常感謝大家。今天是我的生日嗎？哈哈哈哈哈」。

金世星也回憶，3個月前獨自參加活動的場景，「那時候其實很緊張，也很擔心，每次用中文回答問題都覺得好難，跟那時候相比，今天真的能感覺到自己的成長，所以心裡覺得很驕傲，也很感動，我會繼續更努力的！一直真的非常感謝大家」。

金世星透露，有粉絲送她陶瓷電火鍋，讓她印象深刻又感動。（圖／IG@111khz）

對此，金世星透過經紀人向《中時新聞網》分享，有粉絲送陶瓷電火鍋，令她印象深刻，「這是一份非常實用的禮物，每次使用的時候，會很自然地想起送我這份禮物的人。」她猜測，這位經常在直播和她互動的粉絲，知道她最近搬新家。

在新家沒有瓦斯爐的狀況下，「能感受到他真的很了解我、也是真心喜歡我的那份心意，所以讓人覺得更加溫暖。簡單說，就是一份非常有巧思、很貼心的禮物。」金世星感到說道：「當然，只要是禮物，不管是什麼，光是那份心意就已經讓我非常感謝，也都很喜歡！」

