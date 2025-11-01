獨家／金價漲！濟公大佛戴「破億金牌」 防賊設警報器
記者廖國雄、吳繢杉／嘉義報導
香火鼎盛的宮廟常會收到信眾答謝神明的物品，在嘉義有財神廟設有專屬金庫，收藏信眾捐的金牌，另外還有一間宮廟，廟頂矗立一尊濟公神像，胸前掛著號稱全亞洲最大的金牌，以當前金價估算，市值上看一億四千萬元，廟方強調「防竊措施」相當嚴密。
透過縮時鏡頭來看，佇立在宮廟上方高聳威嚴的濟公，戴著墨鏡看起來氣宇不凡，尤其是胸前這塊超級金牌大有來頭。
南恩禪寺執行長張孝賢：「這塊金牌現在是應該是全亞洲最大金牌，是157公斤含金量33.7公斤，現在金價的話差不多1億4千萬左右。」
破億黃金就這樣攤在陽光底下，隨著金價飆漲，濟公神尊身價水漲船高，信眾聽到超驚訝。
信眾：「人的本性是一定會心動，一定會想說如果那個1億多是我的該有多好。」
信眾：「要防（小偷）吧，因為畢竟那麼明顯，如果我是有心人有可能會感興趣。」
不怕信眾看了眼睛發亮，只怕有心宵小想據為己有，這尊濟公高達15層樓，廟方防竊不敢大意。
南恩禪寺執行長張孝賢：「最危險就是最安全的地方，第一你要先會去偷一台吊車吊掛上去，有一些祕密的警報器。」
其實在嘉義金光閃閃的宮廟不只一間，另一間香火鼎盛的財神廟，神桌前也擺滿信眾還願捐的金牌。
嘉義歡喜財神廟主任翁聖傑：「廟方有準備一個專門的算是一個金庫，位置還是比較不方便公開，室內路徑上都有很多監視器。」
信眾捐贈黃金廟方特別鎖在「秘密保險箱」嚴加看管。
義歡喜財神廟主任翁聖傑：「來求取發財母錢的時候，五杯全開我們就可以拿到5分重的金葫蘆。」
有的廟把黃金收在保險箱；有的掛在濟公神尊矗立廟堂，不管如何起貪念想偷，怕都是難如登天。
