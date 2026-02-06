獨家／金價飆升成詐騙新破口！假鈔混真鈔買金條 銀樓慘賠千萬元

金價居高不下，有不少民眾進出銀樓買賣，竟成為詐騙集團的新對象。李政龍攝



國際金價居高不下，帶動國內黃金買賣熱度進入高峰，然而，這種「高單價、高流動性」的特性，讓詐騙集團嗅到了可趁之機。 趁著年關將至、銀樓交易量大增，有不肖人士鎖定大額交易，利用銀樓業者期待高價結售的心理，以「假鈔混真鈔」的手法購買金條，北部一間銀樓業者在1月間被換走約100兩的黃金，不僅蒙受鉅額損失，事後更因未投保而求償無門，損失慘重。

「七假三真」精密佈局 偽造銀行封條規避查驗

知情的銀樓業者透露，詐騙集團事前精心布局，準備大量仿真度極高的假鈔，並以「七成假鈔、三成真鈔」的比例混合包裝，每一捆鈔票外觀皆貼有台灣銀行、國泰世華銀行等金融機構的封條，且每一紮鈔票上下層刻意放置真鈔，中間才夾雜假鈔，外觀幾乎難以察覺異狀。

該名業者指出，不肖人士帶著一大袋的鈔票，號稱要用新台幣2000萬元的現金購買黃金條，現場檢視時，店家見到鈔票拍列整齊、封條齊全，抽查對方提供的一紮鈔票，並目測其他金額之後確認，便完成交易，若以1月下旬的價格，銀樓牌價每錢黃金的賣出價1.9萬來計算，售出約100兩的黃金。

未投保險求助無門 業者吞下千萬慘痛代價

未料，交易結束後，銀樓人員進一步清點現金時，才驚覺鈔票中夾雜大量假鈔，金額落差極大，對方帶著黃金已不知去向。更雪上加霜的是，該家銀樓並未投保珠寶綜合險，事後即使報警，也難以追回損失，只能自行吞下千萬元的慘痛代價。

業界人士透露，隨著金價高檔盤旋，實體黃金交易金額動輒上千萬，銀樓若僅憑封條、外觀或少量抽查鈔票，風險極高，過去有同業遭遇過類似情況，當下要求對方必須拆封條、過點鈔機，成功讓不肖人士知難而退，建議大額交易應全面使用驗鈔設備，以降低現金交易的詐騙風險。

央行傳授「3原則」辨偽 檢舉偽鈔最高獎金250萬

央行官員受訪時提醒，進入農曆春節前的消費旺季，過去有不肖人士趁店家忙碌之際，利用偽鈔行騙，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，就能辨識真偽，拿起鈔券迎光、找隱藏的水印和隱藏字，鈔券上面的凹版印紋觸感，接著看獨特的窗式安全線、變色油墨和光影變化箔膜。

官員強調，當面收受現鈔時，切勿因趕時間或不好意思，而忽略簡單3原則，反而更要辨識數量和真偽，以確保自身權益，而民眾若發現製造、販售與故意使用偽造券幣情事，可向檢警調機關檢舉，因而破案者，央行將酌予核發檢舉人獎金，最高可達250萬元。

