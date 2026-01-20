獨家／金剛鸚鵡能投資？混種四代賣到杜拜150萬

賣家表示，鸚鵡投資確實好賺，但問題在於繁殖難度高。（圖／東森新聞）





全台灣養金剛鸚鵡的人有十多萬，有人把金剛鸚鵡當小孩在養，也有人因為牠的價值把牠當成投資。由於品種不同，身價也不同，就有賣家把混種四代的金剛鸚鵡以150萬元賣到杜拜。賣家表示，鸚鵡投資確實好賺，但問題在於繁殖難度高，因為要養到10年以上才能繁殖，而且一年最多下蛋6顆，存活率不到一半，《EBC東森新聞》獨家追蹤。

飼主放飛，各式金剛鸚鵡展翅高飛，開心在天空中翱翔。對飼主來說，鸚鵡就像小孩一樣，相當親近。原生種包括紅金剛鸚鵡、琉璃鸚鵡，像全台不到5隻的這隻金色鸚鵡，身價20萬元起跳；斑點鸚鵡也是20多萬元起跳；火焰鸚鵡18-50萬元不等；再來紅寶石鸚鵡，也有30-40萬元的身價。

廣告 廣告

台灣寵物鳥訓養交流協會理事長王一娟：「就是因為牠們一直混種，混到二代、三代、四代，現在比較貴的就是四代。」

金剛鸚鵡的身價其實要看牠有沒有混種，以及有沒有變異，從牠的毛色就可以看出來。吉米飼主孫先生vs.記者：「150萬？你要賣嗎？（這有感情了，金錢不能夠衡量）。」

飼主孫先生說，這隻叫「吉米」的鸚鵡是混種三代變異，2個月大時他花了46萬元購入，有人開價150萬元，他仍捨不得割愛。不過也有人把養鸚鵡當成一種投資，甚至把鸚鵡賣到杜拜。

全身黃橘色羽毛、毛色鮮豔，這隻8歲的混種四代金剛鸚鵡，以150萬元賣出。鸚鵡賣家陳先生：「很好賺沒有錯，但繁殖非常困難，因為這種混種金剛，在繁殖上比較有障礙。」

鸚鵡幼鳥通常比成鳥珍貴，因為幼鳥可塑性高、好訓練。另外鸚鵡甚至從還沒孵化、有蛋就能販售，入門款未孵化的蛋約3萬元，一日鳥5萬元，等毛色出來後價格更高，若是混種身價又更貴。幼鳥吃配方奶，成鳥吃飼料，一個月約300元；鳥舍約5萬元。

飼養成本看似不高，但賣家也坦言，因為生育率低，要養10年以上才能繁殖，一年最多下蛋6顆，但存活率不到一半，看來也不是穩賺不賠的生意。

更多東森新聞報導

威力彩飆6.3億！運勢專欄點名3生肖 今年有望一夜暴富

獨家／女砸2萬在淘寶買食材發酵機 到貨「不符台規格」

郵局「存戶1新制」3/14上路 估114萬人受影響

