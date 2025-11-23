獨家》金娜妍獲封暴食系女神！親授身材祕訣：「早上做1事」瘦很快

金娜妍分享維持身材的祕訣。（圖／味全龍球團提供）

味全龍韓籍啦啦隊女神金娜妍，雖然外型纖細精壯，但私底下卻是一位超級大胃王，曾一口氣吃4碗控肉飯、吞5個漢堡，除了初戀系女神，還擁有暴食系女神封號，也讓人好奇她究竟是怎麼維持苗條身材。她也接受《中時新聞網》訪問分享祕訣，推薦大家「這樣會瘦很快！」

金娜妍坦言，自己也是容易胖的體質，每天會運動兩個鐘頭來維持體態，對於食物也有控管，僅在休息日的時候才會爆吃、大吃特吃。她透露其實自己很努力，每天都想要動到身體，至少要走40分鐘~60分鐘的路程。

廣告 廣告

她不藏私大方分享祕訣，「如果覺得自己突然胖很多的話，我會在早上空腹的時候，去做有氧運動，這樣會瘦很快！」

金娜妍分享維持身材的祕訣。（圖／味全龍球團提供）

經常在IG分享異國風情的金娜妍笑著解釋，其實她大部分都是去拍攝、工作，不過她也想過，以後如果沒有工作的話一定要去走走，特別是長灘島和巴黎，成為她的旅遊願望名單。

至於台灣，金娜妍則對花蓮印象深刻，「是我見過最漂亮的大自然！」可惜的是，她上次去的時候下雨，沒有衝到浪，等到天氣好一定要再去一次。

談到明年目標，金娜妍除了努力學中文，還希望能更加融入台灣人生活，去體驗不同的台灣活動，也聽說了很多台灣隱藏景點，盼在休賽季時能創造更多更美好的回憶，像是高雄墾丁等好玩的地方，再和粉絲們分享。此外，最近愛上跑步的她，還立下想在台灣跑馬拉松的願望。

有趣的是，金娜妍分享參加《最強的身體》的心得，竟然累到不會想再去第二次，像是騎腳踏車累到頭暈，沙包搬到筋疲力盡，一度想要放棄，結果看見前方粉絲拿起毛巾，邊唱〈摯愛味全龍〉，讓她再度燃起精神，咬牙撐過去，「我現在去回想，是一個很棒的回憶。」

更多中時新聞網報導

炎亞綸迎40歲 拒舌戰不怕受質疑

AI揪糖友腎病變 腸道菌是關鍵

陳淑芳年齡無限制要演一輩子