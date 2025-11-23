獨家》金娜妍3年沒哭過！遇大師兄林智勝竟破功：我一次哭回來

金娜妍透露，被大師兄引退賽弄哭，把3年以來沒哭過的全部哭完。（圖／味全龍球團提供）

味全龍今（23日）選在大巨蛋舉辦球迷感謝祭，吸引近萬人到場參與，為了回饋所有球迷一整季下來的支持，包含球員、啦啦隊全員到齊，帶來豐富又精采的演出。想不到看似堅強活潑的韓籍啦啦隊金娜妍，竟自爆在大師兄林智勝引退賽狂哭。

今年夏天才正式加入小龍女的金娜妍表示，很榮幸能成為團隊一份子，也因為小龍女，她獲得了不同的表演機會，能準備和平常不一樣的表演，並嘗試了許多新事物，讓她覺得很開心，有成長的感覺。球迷們也沒有因為她中途加入的關係出現隔閡，反而更加愛護、珍惜她，還被台下粉絲舉毛巾的畫面而感動。

廣告 廣告

金娜妍也透露，她會在棒球休賽季期間努力學習中文，雖然不知道明年還會不會繼續以小龍女身分和大家見面，但她還是希望能準備好流暢的中文和大家溝通。另外，金娜妍也敲碗，盼能參加台灣的綜藝節目或是上YouTube頻道，去體驗不一樣事物。

金娜妍很謝謝粉絲的愛護與珍惜，希望明年能繼續和大家見面。（圖／味全龍球團提供）

有趣的是，在聊到有無低潮或是難過哭泣時，金娜妍意外爆料，她上次哭是在大巨蛋見證傳奇球星「大師兄」林智勝引退的時候，形容自己根本把過去3年沒哭過的，一次通通哭回來。

最後，金娜妍向粉絲們喊話：「謝謝大家！珍惜我的各種模樣，我會努力成為報答粉絲的人，雖然（今年）在一起時間不長，但請以後大家待在我身邊，希望大家可以一輩子陪我一起。」

更多中時新聞網報導

小雪到 進補以平補滋陰為原則

修法 醫師受訓2年才能從事醫美

丹青從心 陳明貴揮墨《蒼松不老》