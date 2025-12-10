【獨家】金控接班1》富邦蔡家接班有變？小王子蔡承儒為妻兒出走美國
富邦蔡家第三代、富邦人壽副董事長蔡承儒傳出接班有變的消息，本報接獲讀者爆料，蔡承儒早在去年底就已攜家帶眷搬離台灣，「現在定居在美西加州，當初Chris（蔡承儒）辭去富邦勇士隊領隊，就引起二代圈譁然，原來是因為Chris舉家搬去美國，也引爆金融圈熱議，富邦蔡家後續接班恐添變數。」
蔡承儒是富邦金董事長、人稱二董的蔡明興獨子，他也是富邦蔡家第三代中，最早展開接班安排的小王子。蔡承儒原先跟在蔡家老臣富邦人壽董座林福星身邊學習，由於蔡承儒對育樂產業興致相對高，因此，初試啼聲的代表作正是從義大手中收購棒球隊義大犀牛，成立富邦悍將隊；前年，他正式進入富邦金董事會，並接手富邦人壽副董事長一職，接班態勢明顯。
正當外界以為，蔡承儒進入富邦金董事會，並接下富邦人壽副董，未來接班之路，看來一片大好之際，未料，卻在去年九月時傳出，蔡承儒辭去富邦勇士隊領隊一職，舉家搬遷到美國的消息，震撼金融圈。
赴美定居 全為資優兒
本報調查，蔡承儒選擇赴美的關鍵原來是為了小孩未來發展，「Chris捨下他最愛的富邦勇士籃球隊，就是為了家庭，Chris和太太Annie（鄭舒秦）考量到小孩未來的教育發展，因此舉家搬遷到美西。」蔡家親友向本報透露。
蔡家親友進一步向本報解釋：「Chris和Annie婚後育有2子1女，3個子女表現都很優秀，子女中恰巧有資優兒童，Chris、Annie和專家諮詢後，發現台灣的教育可能有所侷限，專家建議，轉往美國發展，接受特殊教育，比較能發揮所長。」
兼顧接班 視訊、空中飛人解套
蔡承儒和鄭舒秦結婚迄今已10年，兩人原先在美國學校就是學長、學妹，直到赴美求學時相識、相戀，鄭舒秦的父親原先在台達電任職高階經理人，她自小被父母悉心栽培，不僅曾拿下全國學生音樂比賽個人組鋼琴賽冠軍，還是美國學校的游泳校隊，能文能武，「Chris和Annie迄今仍相當恩愛，很常在社群媒體上放閃。」蔡家親友透露。
蔡承儒夫婦為了子女發展，轉往美國長住，未料，引發更大熱議，「Chris在富邦金董事會內任職董事，還同時是富邦人壽副董事長，也是富邦投信、富邦育樂董事，雖然現在台美往來方便，Chris要如何兼顧台灣事業？更何況，長期不在台灣，他恐怕難免對台灣政經環境掌握不足，對他未來接班產生影響。」一名金融圈高層點出關鍵問題。
事實上，無論是《金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則》或《保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則》中，都未明確要求，董事只能留在台灣。
本報向富邦集團內部詢問，「現在科技這麼進步，Chris雖然較多時間在美國居住，但現在視訊相當方便，要即時開會、討論事情，透過視訊就能掌握，更何況，Chris還是會定期返台，當空中飛人，並不會因此影響Chris對金融業的了解。」面對金融圈擔憂，富邦集團內部大笑解釋：「了解政經情勢不一定非得要人在台灣，更何況，集團投資遍布海外，要掌握的不是只有國內。」
蔡明忠兄弟 今年重回首富
為小孩移居美國的蔡承儒，今年38歲，富邦集團是由他的爺爺蔡萬才所創立，蔡萬才和國泰集團創辦人蔡萬春、霖園集團創辦人蔡萬霖是兄弟，都曾是台灣首富，繼承蔡萬才家產的蔡明忠、蔡明興兄弟今年才打敗廣達董座林百里，拿回台灣首富寶座，在《富比士》（Forbes）雜誌台灣五十大富豪排行榜名第一，兩人身價高達139億美元（約合新台幣4330億元）。
蔡明忠、蔡明興兄弟各有二子二女和一子一女，第三代接班人蔡承道、蔡承儒都已進入富邦集團歷練，蔡承儒年長堂弟蔡承道4歲，前年，蔡承道追隨蔡承儒腳步，進入富邦集團歷練，堂兄弟感情融洽，還曾和共同好友一同組隊打籃球，參加YPO（青年總裁協會）三對三籃球比賽。
YPO是國內知名企業協會，成員年齡限定50歲以內，早年台新新光金董事長吳東亮、欣陸控股董事長殷琪、萬海第三代、誼遠控股體系董事長陳致遠都曾是成員。
職籃新聯盟 堂兄弟看法不同
去年，國內職籃兩大聯盟PLG、T1一度有意合組新聯盟，可惜最後功敗垂成，蔡承儒、蔡承道堂兄弟曾對聯盟合併有不同想法，「Douglas（蔡承道）認為，合併能降低球團經營壓力。一手打造富邦勇士的Chris則對PLG有革命情感，不願推動合併。」
和堂哥有不同想法的蔡承道，今年34歲，前年迎娶嬌妻、前台北市副市長吳秀光女兒吳庭慧，並接下富邦育樂董座職務，今年更接掌富邦保代董事長，被外界視為離接班更進一步，相較於堂哥有自己的想法、走自己的路，「Douglas由於是弟弟，相對有主見的Chris，個性相對低調、乖巧。」蔡家親友觀察。
蔡承道接班 掌富邦保代
蔡承道從華頓商學院畢業後，就進入富邦金，任職金控的創新處副處長，陸續在銀行、證券、產險部門歷練，跟在富邦金總經理韓蔚廷身旁學習，接掌富邦育樂董座。富邦集團董座蔡明忠曾解釋，姪兒蔡承儒要專注在富邦人壽，不兼任富邦育樂董事長，只好由他出面代打，但他離育樂太遠，蔡承道也熱愛運動，因此安排他去育樂試試，「育樂由年輕人帶領，可能比我這個LKK（台語，老硞硞）還合適」。
這話仍猶言在耳，去年九月，蔡承道也卸任富邦育樂董座，再度改由蔡明忠回鍋，據悉，「大董（蔡明忠）對於富邦悍將棒球隊經營績效一直有意見，因此自己回鍋操刀。」一名親近蔡家人士說。
國內金控今年迎來接班潮，隨著富邦蔡家第三代都已進入接班體系，未來蔡承儒和蔡承道堂兄弟如何分工、合作，發揮所長，都將考驗蔡明忠、蔡明興兄弟智慧。
