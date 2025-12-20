獨家／金曲樂團吉他手鬆口藏35年秘密 「父母1舉動」改變一生

頤原日前推出全新台語專輯《鼓仔燈》。劉耀勻攝

從鹿港一路打拚到台北，TRASH樂團吉他手頤原，一走就是16年。19歲那年，他背著吉他離開熟悉的家鄉，北上追逐音樂夢，這條路不熱鬧、不保證成功，卻因為家人的支持，讓他一路闖到今天，完成攻蛋里程碑、拿下耀眼的金曲獎座。如今，頤原推出個人首張台語專輯《鼓仔燈》，不只是音樂創作，更是一段生命的紀錄。

身為樂團成員，總有人好奇他北上打拚最辛苦的日子如何度過？頤原卻說自己「真的很幸運」。原來，頤原的父親在農會、母親在漁會工作，因此在台北打拚時，他總會收到家鄉寄來的各式農漁產品，讓他不至於挨餓。那些食物不只支撐他的生活，也成為TRASH團員們一起分享的餐點，在演出收入不穩定的那些日子，彼此扶持度過低潮。

頤原感謝爸媽對他的支持，成為他踏上音樂路最強大的力量。劉耀勻攝

爸媽相處時光成為最珍貴的寶藏

回想35年來與爸媽最難忘的相處點滴，頤原透露小時候，媽媽常帶他和弟弟去看舞台劇或音樂劇，因此從小就接觸表演，也見識舞台與音樂劇的樣貌。有一次劇場徵求觀眾上台當指揮，他和弟弟不斷鼓吹媽媽上台，沒想到媽媽真的舉手走了上去，直接帶領樂隊演出。他回想當下說：「哇！我媽應該之前從沒做過這種事，但她願意為了我跟弟弟上台，我超級崇拜她！當下就心想，我將來一定要像媽媽那麼有勇氣，不管任何場合，我都要勇敢去做自己想做的事。」

父親同樣在他心中同樣佔有重要地位。頤原當年報考台藝大，率取名額僅200人取20名，考試當天，他抽到倒數第2個面試，本想可以晚點到報到，沒想到，到現場時校務人員竟說已截止、不能面試。頤原的父親當下超生氣，硬要請系主任出面協調，巧合的是，系主任竟然是父親的大學同學，對方特別通融 ，讓他順利報到。頤原說：「如果沒有這件事，我可能現在也不會組團、拿金曲獎。」感激父親當時對他的支持。

頤原（左）和爸爸一同入鏡〈鼓仔燈〉MV。華納音樂提供

頤原（左）邀媽媽拍攝〈鼓仔燈〉MV。華納音樂提供

爸媽風光入鏡MV 鹿港眾人皆知

只不過，爸媽也不是從沒擔心過。父親同樣畢業於台藝大，深知藝術之路的辛苦與不穩定，曾提醒他要多加思考未來。頤原下定決心、成功考進台藝大後，父親選擇相信命運會替兒子安排正確的方向。爸媽的信任與支持，成為頤原堅持下去的最大力量。

《鼓仔燈》同名歌，對頤原而言象徵著家、祝福與指引。鼓面保護著中間那盞光，就像父母默默守護孩子的夢想，不讓信念熄滅。MV選擇回到鹿港老家拍攝，還邀請頤原的爸媽入鏡，看著父母站在鏡頭前，頤原像是完成了自己小時候「想讓爸媽驕傲」的願望，那份感動，將一直珍藏在他心中。

頤原盼自己的成就能讓爸媽感到驕傲。劉耀勻攝



