獨家／金曲雙王「開庭互嗆」過程曝光 私下訊息內容全流出

兩屆金曲獎台語歌王蘇明淵，身上始終帶著一種反差魅力，白天是西裝筆挺、在法庭上為弱勢發聲的大律師，夜晚則化身創作者，用台語歌寫人間百態。他去年底再推出全新台語專輯《主題歌》，首波主打〈辯護〉拋出震撼彈，邀來金曲華語歌王蛋堡對唱，意外促成金曲史上首次台語歌王與華語歌王合作。

蘇明淵日前接受《鏡報》專訪，聊起〈辯護〉這首歌的誕生，蘇明淵笑說，一切來自「寫到一半的懷疑」。他回憶：「這首歌是從律師的角度出發，為遭受不公平對待的被告說話、幫他們辯護。」但整首歌寫完後，他覺得不太對勁，「如果只有律師的視角，說服力好像不夠。」

身兼律師與音樂人雙重身份的他，對於「立場」特別敏感。「我覺得真正需要被聽見的，應該是當事人本身的聲音。」於是，蘇明淵決定將這首歌改為對唱形式，讓「律師」與「被告」同時說話，形成一場有來有往的對話與辯證。

但問題來了...誰能詮釋那個叛逆、倔強、為自己權利奮戰的角色？「我第一個直覺就是嘻哈歌手，還要能唱台語，這兩個條件加起來其實就很難找。」更慘的是，「我根本不認識半個嘻哈歌手」。於是他開始翻IG、臉書好友名單，無意間看到一個熟悉又陌生的名字...蛋堡。

「好多年前我們就互相追蹤，只是從來沒見過面。」真正促成合作的契機，竟藏在一段未曾說出口的欣賞。兩人合作後，蘇明淵某次好奇問蛋堡：「你為什麼會追蹤我？」對方的回答讓他相當意外。「蛋堡說，他在金曲獎頒獎典禮時，坐在台下聽我唱歌，他那時候不認識我，後來他回去搜尋我的音樂，發現很欣賞我的音樂，然後就追蹤我。」原來兩人早在音樂裡彼此注意，只是遲遲沒有交會。

鼓起勇氣傳私訊向蛋堡邀約合作，蘇明淵坦言當時其實很緊張。「我很謙卑的去詢問，畢竟他在華語歌壇的地位那麼高，等於是嘻哈界的翹楚，我也很怕被打槍。」他把歌曲概念、角色設定、創作想法一股腦全講清楚。沒想到對方親切回了一句：「學長，先讓我聽聽Demo。」

原來兩人還有一層巧妙連結，同為臺南一中校友。而更讓蘇明淵驚喜的是蛋堡的效率。「他說自己寫歌很慢，我還想說可能要等很久，結果才不到兩天，他就回我『學長，你的音樂很不錯，我們可以玩玩看』。」

蛋堡答應合作後，蘇明淵索性「放手一搏」，把原本只有8小節的間奏，一口氣拉長成32小節，全數交給蛋堡自由發揮。他笑說：「後來我還拉他一起當這首歌的製作人，這首歌詞曲創作我們一人一半，版稅也一人一半。」合作模式乾脆俐落，像一場成熟音樂人的默契交換。

在〈辯護〉裡，一邊是沉穩理性的律師口吻，一邊是節奏鮮明、帶點不馴的嘻哈告白，像法庭上的攻防，也像人生的自我辯證。兩種不同風格，意外融合成同一股力量。

對蘇明淵而言，這不只是一次跨界合作，更是他音樂路上的一大突破。從律師到歌王，再到這次攜手蛋堡的雙聲對唱，蘇明淵用旋律繼續辯護，也為那些無法開口的人，把故事唱進更多人心裡。

