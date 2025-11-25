獨家》金鐘男星考機車6連敗！關鍵非「直線7秒」竟是這題

金鐘主持人張祖鈞自曝機車駕照6連敗，坦言自己很心累。(照片/游定剛拍攝)

來自宜蘭大同鄉、今年20歲的泰雅族演員張祖鈞，目前就讀崇右影藝科技大學影視系二年級，因主持《kakudan時光機》奪下第60屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」。張祖鈞接受《中時新聞網》訪問自曝一段「汽車駕照一次過關，機車卻連敗6次，考到心類想放棄。」

談及考機車駕照6連敗，張祖鈞自己笑個不停：「可能就是沒有認真吧！」讓他最想不透的是，汽車駕照一次就順利通過，換成機車卻連6度鎩羽而歸。他透露，罩門根本不是多數人害怕的術科，而是學科筆試，「及格是85分，每次都考82分，就差那麼一點。」

演員張祖鈞考機車駕照連6次都敗在筆試。(照片/游定剛拍攝)

連續多次出師不利，張祖鈞坦言真的被考到心累，「不想再去看到駕訓班教練跟監理站老師，決定暫時休兵，先把心靜下來、多看書再說。」

外界多半認為失敗關鍵在「直線7秒」前，但張祖鈞無奈笑說，完全沒那個機會，「筆試沒過，就沒有資格碰術科。」甚至連教練也對他說：「術科你不用練，趕快去練筆試比較重要。」究竟敗在哪些題？他崩潰秒答：「罰金！例如安全帽沒戴要罰多少？選擇題真的很難，我又是金魚腦，看一遍7秒就忘光光。」

儘管屢敗屢戰，他仍維持一貫的樂觀本性，「多看書啦！總會過的。」金鐘主持人卻連6次敗在機車筆試，也讓粉絲被他的反差萌逗樂到不行。

