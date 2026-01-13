獨家／金馬怪物新人全台語演出！童年真實性格曝光 自嘲：社會化不完全

記者宋亭誼／台北報導

女星陳妍霏6年前憑藉電影《無聲》抱回第57屆金馬獎最佳新演員獎項，被封為「金馬最強怪物新人」。陳妍霏近來首度挑戰台語喜劇，在《人生只租不賣》飾演不斷和黃河作對的「何幸琪」，日前她接受《三立新聞網》專訪，除了提到拍攝過程的辛苦與壓力，也分享自己對角色的觀察與感受，「何幸琪就是一個這麼直接的人，直接到甚至會討人厭的程度。」

陳妍霏劇中角色直率到討人厭，而她小時候也曾有過同樣性格。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到本人與角色的相似之處，陳妍霏笑說「就是很急」，而角色則像是她小時候不社會化的激烈版本，「我小時候也是想講什麼就講什麼，對我來說很多事情就是既定的事實，為什麼不能討論？」，長大後陳妍霏才明白，在他人眼中這其實是一種社會化不完全的表現。

隨著年齡增長，陳妍霏表示自己變得非常顧及他人的感受，經常事後反思或後悔自己說了什麼，也因此曾陷入無用的自我反省，如今她學會更成熟的方式：「當我有情緒時，我會先把手機放下，先沉澱自己，再直接去找當事人講。」

陳妍霏全台語演出壓力爆棚，拍攝前一天堅持順台詞三遍才肯睡。（圖／記者趙于瑩攝影）

陳妍霏在劇中角色形象潑辣，每場戲都需要釋放大量能量，不過為了能夠順暢講出台語台詞，即便每天拍攝結束後感到非常疲憊，她仍要求自己一定要順著台詞完整背誦三遍，因此，她非常理解完全不會台語的黃河在拍攝期間所承受的壓力。

