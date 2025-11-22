獨家／金馬獎主題曲她3天寫出來 金馬奔騰震撼全世界竟跟小甜甜有關

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

2025年第62屆金馬獎再次舉世矚目，而撼動金馬超過四十年的主題音樂《金馬奔騰》，其實直到1980年第17屆才誕生。 那一年，一首氣勢磅礴、前奏以長笛高音亮起、象徵榮耀的旋律，第一次在國父紀念館響起，彷彿替整個華語電影圈打開了一扇通往世界的大門。作曲人是台灣長笛教母樊曼儂。填詞人是也曾寫出家喻戶曉卡通《小甜甜》主題歌的孫儀。

樊曼儂說：「每一位得獎者在被喊名的那一刻，《金馬奔騰》的旋律同步響起，第一小節便帶動了喜悅、崇敬、尊榮與閃耀的氛圍，進而激勵著人心。」

《金馬奔騰》，不僅是金馬獎的靈魂，更成為無數電影人在聽到第一小節時就眼眶發熱的榮耀象徵。台灣長笛教母樊曼儂作曲，並由華視大樂隊指揮孫儀填詞，孫儀填詞也曾寫出家喻戶曉的卡通《小甜甜》主題曲。樊曼儂與孫儀攜手合作，從1980年起，年年成為所有電影人在聽到第一小節時，便心頭為之一震感動的殿堂級神作。

金馬獎主題曲《金馬奔騰》台灣長笛教母樊曼儂3天寫出來，1980年第17屆金馬獎開始年年傳頌，震撼感動全世界。（圖／翻攝自《金馬獎》臉書、新象提供）

金馬獎主題曲《金馬奔騰》幕後故事曝光 先有曲後有詞 3天趕出來

新象藝術掌舵人樊曼儂回憶，《金馬奔騰》這首曲子是先有曲後有詞。1980年，當時的金馬獎已經開始吸引國際明星，如伊麗莎白泰勒和亞蘭德倫等來台參加。當時擔任新聞局長的宋楚瑜詢問《新象藝術》許博允，金馬獎還缺少什麼，許博允馬上回答：「這金馬獎還缺了一首主題曲，可以讓人們一聽到就知道這是金馬獎的音樂。」

許博允將這訊息告訴妻子樊曼儂，樊曼儂立刻通知多年合作的夥伴們進行比稿，約定三天後在錄音室集合，大家準備交出作品。但是，三天後的錄音室裡，只有樊曼儂自己一人交出作品，其他人沒有完成。樊曼儂回憶，當天錄音室內，作曲家陳揚也來了，但他沒有帶作品，只是來看看。樊曼儂說自己是一個負責任的人，收到指令後便全心投入創作，三天內完成曲子。錄音後，當年新聞局的人立刻取走錄音。

金馬獎主題曲《金馬奔騰》台灣長笛教母樊曼儂3天寫出來，1980年第17屆金馬獎開始年年傳頌，震撼感動全世界。圖為 樊曼儂創作《金馬奔騰》樂譜手寫原稿。（圖／新象提供）

3天趕出來的作品被肯定 新聞局說：旋律之外還需要歌詞

不久後，樊曼儂接到新聞局的電話，被邀請到現場，宋楚瑜告訴她，大家都覺得這首曲子很好聽，但還需要歌詞。於是樊曼儂迅速想到在錄音室合作的詞曲創作人孫儀，新聞局的人立即打電話聯絡孫儀。孫儀在得知情況後，一開始很緊張，但迅速開始創作，把歌詞寫在譜上，最終形成了今天廣為傳唱的《金馬奔騰》。這首曲子在1980年第17屆金馬獎在台北國父紀念館首演造成轟動，成為金馬獎的重要象徵。

金馬獎主題曲《金馬奔騰》台灣長笛教母樊曼儂3天寫出來，1980年第17屆金馬獎開始年年傳頌，震撼感動全世界。圖為《金馬奔騰》英文歌詞。（圖／新象提供）

樊曼儂深受父親「樊爕華將軍」影響 認為典禮音樂要具備歌劇的華麗壯盛

樊曼儂表示，因為她的父親樊爕華將軍曾是前示範樂隊隊長及軍樂班副主任，《中華民國陸軍軍歌》的作者。樊將軍曾接掌國防部示範樂隊，並在軍樂人才的培養和社會音樂教育方面做出了重要貢獻。他的努力使得當時台灣的音樂環境得以提升，許多國中及高中紛紛成立樂隊，進一步推動了軍樂的發展。

金馬獎主題曲《金馬奔騰》台灣長笛教母樊曼儂3天寫出來，1980年第17屆金馬獎開始年年傳頌，震撼感動全世界。圖為樊曼儂與父親母親全家福。（圖／新象提供）

樊曼儂從小就喜愛音樂，藝專畢業之後進入《國立台灣交響樂團》前身省交擔任長笛團員，她曾跟隨從法國返台的作曲家許常惠私學作曲。後來更與夫婿許博允成立環境音樂製作所，專職錄製電影配樂、創作廣告音樂，作曲經驗非常豐富，這讓她對典禮音樂很快有了深刻的理解。樊曼儂認為，典禮音樂應該具備歌劇的華麗與壯盛。《金馬奔騰》曲子的前奏由長笛高音開始，隨後加入樂隊，整個交響樂團的音效是由長號等銅管樂器和鋼琴共同構成的。在錄音時，進行了多次疊加，最終聽起來就像是一支管弦樂團的演出。

金馬獎主題曲《金馬奔騰》台灣長笛教母樊曼儂3天寫出來，1980年第17屆金馬獎開始年年傳頌，震撼感動全世界。（圖／翻攝自《金馬獎》YT）

金馬獎主題曲《金馬奔騰》台灣長笛教母樊曼儂3天寫出來，1980年第17屆金馬獎開始年年傳頌，震撼感動全世界。（圖／翻攝自《金馬獎》YT）

金馬獎主題曲《金馬奔騰》1980年出現 帶動喜悅、崇敬、尊榮、閃耀與激勵

自從1980年第17屆金馬獎第一次引入主題曲以來，《金馬奔騰》就成為華人電影的重要象徵。當時這首曲子由已故聲樂家蔡敏和國立臺灣大學的百人合唱團在金馬獎共同獻唱，立刻造成轟動。至今仍以各種風格版本傳唱，展現出金馬獎的大器和盛世風華。樊曼儂說：「每一位得獎者在被喊名的那一刻，《金馬奔騰》的旋律同步響起，第一小節便帶動了喜悅、崇敬、尊榮與閃耀的氛圍，進而激勵著人心。」這正是她創作《金馬奔騰》時所想像的風采。希望，這首曲子能夠祝福每位電影人在金馬獎上圓滿實現他們的夢想與理想。

金馬獎主題曲《金馬奔騰》台灣長笛教母樊曼儂3天寫出來，1980年第17屆金馬獎開始年年傳頌，震撼感動全世界。圖為 樊曼儂與她創立的【吹笛人室內樂團】。（圖／新象提供）

金馬獎主題曲《金馬奔騰》台灣長笛教母樊曼儂3天寫出來，1980年第17屆金馬獎開始年年傳頌，震撼感動全世界。（圖／新象提供）

金馬獎主題曲《金馬奔騰》台灣長笛教母樊曼儂3天寫出來，1980年第17屆金馬獎開始年年傳頌，震撼感動全世界。圖為已故聲樂家蔡敏和國立臺灣大學的百人合唱團。（圖／翻攝自《金馬獎》YT）

金馬獎主題曲《金馬奔騰》台灣長笛教母樊曼儂3天寫出來，1980年第17屆金馬獎開始年年傳頌，震撼感動全世界。圖為已故聲樂家蔡敏和國立臺灣大學的百人合唱團。（圖／翻攝自《金馬獎》YT）

▼【金馬獎 主題音樂】臺灣電影金馬獎 主題音樂 ( Movic Trailer Edit Ver.) OST Unofficial MV（影片來自YouTube－Digital learning頻道，若遭移除請見諒）

▼【金馬獎頒獎音樂 】金馬獎頒獎音樂 - 金馬奔騰 [HD]（影片來自YouTube－JohnnyChen Studios頻道，若遭移除請見諒）

