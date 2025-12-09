獨家／釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」

釣客將鱷雀鱔撈上岸，民眾開心合影。（圖／東森新聞）





你是釣魚高手嗎？釣到魚還有一個月的免費咖啡可以喝，嘉義六腳鄉的三義村，村裡面的放生池，被丟進一隻俗稱鱷魚火箭的鱷雀鱔，吃掉池裡的吳郭魚，讓村民很頭痛，求助釣魚高手解決麻煩，於是當地咖啡廳的老闆娘發出通緝令，只要釣起鱷雀鱔的釣客，就有免費一個月的咖啡可以喝，有中北部釣客特地跑來，9號上午這鱷雀鱔終於上鉤了。

釣客：「唉呦，喔喔喔喔!，打到鰭，打到鰭，這起得來，這起得來。」釣客中魚全場歡呼，這水中的龐然大物不斷掙扎，所以有人趕緊拿來漁網，要把魚給撈上岸。

釣客：「哇，哇喔，哇喔！哇喔！，好來！臉看這邊！臉看這邊！看這邊欸，來喬一下，喬一下，這邊這邊，來1 2 3。」

這隻怪魚全長一米一五，重到成年人捧起來都有些費力，而肥滋滋的軀幹 ，搭上恐怖的牙齒看起來有點可怕，這是外來種鱷雀鱔，釣到牠的釣客受到英雄式歡迎，還可以獲得一個月份的免費咖啡。

咖啡店老闆娘陳怡萱vs.釣客 李先生：「欸對啊，你要喝什麼咖啡，（美式好了），美式是不是，好!馬上!，冰的?，等一下馬上給你。」

釣客李先生vs.記者：「我釣20年多年了，路亞(假餌)的話，（喔釣20多年囉），牠非常有力，對。」

民眾：「這是一個月的第一杯咖啡。」

嘉義六腳鄉三義村內有個放生池，村民會集資放魚，僅供在地人垂釣，前段時間卻有人棄養一隻鱷雀鱔，把裡面的吳郭魚通通吃光，在地咖啡店老闆娘為了除害，祭出鱷雀鱔通緝令，只要釣起鱷雀鱔的釣客，她就請喝咖啡，一天一杯免費請釣客喝一個月。

在地咖啡店老闆娘為了除害，祭出鱷雀鱔通緝令。（圖／東森新聞）

咖啡店老闆娘陳怡萱vs.記者：「我希望是把頭留在店裡當展示，會寫上說釣手的名字，那我會送免費一個月的咖啡，（會傷本嗎） ，沒有反而覺得，他們除掉我們三義村的大麻煩。」

老闆娘這鱷雀鱔通緝令，8號發出當天就有釣客慕名而來，蹲點蹲到半夜，今天一大早，池子旁邊就擠滿釣客，有人甚至遠從中北部下來。

其他釣客vs.記者：「我從台中來的，（真的假的），對，我在THREADS上面看到的，7點，7點到這裡。」

而鱷雀鱔俗稱鱷魚火箭，原產地在美國和墨西哥，體型最大可以超過兩公尺，體重可以超過130公斤，是肉食性魚類，在台灣幾乎沒有天敵，這次咖啡店老闆娘，用咖啡幫村裡除害，釣客釣得開心 ，村民也終於可以放心。

