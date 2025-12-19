獨家／釣客用吐司釣綠鬣蜥魚線遭咬斷！驚：牙真利？

屏東有釣客，拿原本釣魚用的吐司釣綠鬣蜥。（圖／東森新聞）





外來種綠鬣蜥氾濫，屏東有釣客，發現河畔有隻大綠鬣蜥，異想天開，拿原本釣魚用的吐司釣綠鬣蜥，而綠鬣蜥，還真的把吐司吃下去，釣客事後一看，釣線居然被咬斷了，才驚覺原來綠鬣蜥，牙齒這麼利。

釣客釣魚旁邊草叢，出現一隻超大綠鬣蜥，沒有專業獵龍設備，只有釣竿和釣魚用的吐司，釣客異想天開決定用吐司，釣看看綠鬣蜥。

釣客：「中了，真的中了，我要開喽，開開開，開，X。」綠鬣蜥明明把吐司跟鉤子吞進去，釣客用力揚竿結果斷線，綠鬣蜥沒跑掉，釣客再接再厲，釣客：「來來來吞下去一點，吞下去一點，再下去一點再下去一點，有牠吃掉了，開槍，啊哈哈哈哈。」

第二次嘗試，綠鬣蜥吐司吃下去了鉤子也勾中了，但同樣斷線收場，綠鬣蜥受到驚嚇，一溜煙逃進水中，釣客：「哥吉拉過江。」

釣客：「綠色的東西跑出來啊，就知道是綠鬣蜥呀外來種啊，牠是吃了兩次這樣，兩次都斷線啊，喔牠嘴巴，牠嘴巴利的餒，大力開一槍，把牠整個給牠抬起來這樣，我一拉牠就馬上斷掉啊，然後那上面的線啊，全部都刮花了啊。」

13號下午2點半兩名釣客，到屏東萬年溪河畔釣魚，魚還沒釣到綠鬣蜥先來報到，但釣了兩次，釣魚的尼龍線都被咬斷，才驚覺原來綠鬣蜥牙齒那麼利。

特寵獸醫陳奎元：「雖然綠鬣蜥是純素食的動物，不過牠基本上還是有些鋸齒狀的牙齒，遇到的話其實也不要冒然徒手抓，因為大隻的牠的咬合力，是可能會讓你受傷的。」

屏東縣動保科長李繼雅：「盡量不要自行嘗試移除，那可以通報我們1999便民服務專線。」

至於兩位釣客都沒有所謂的獵龍執照，自行用釣竿釣綠鬣蜥是否觸法，動保科則回應因為綠鬣蜥，被歸類為有害外來物種，移除沒有觸法只是沒有執照，抓到無法領取移除獎勵，只是要釣魚，魚還沒吃餌綠鬣蜥就先吃，可見這外來種氾濫程度可想而知。

