獨家／釣魚方式偷香油錢得手2千 廟方改造油錢箱防賊
台中市西區一間土地廟，9日凌晨被竊賊以釣魚線黏雙面膠的方式，將油錢箱裡的鈔票黏出來，得手至少2000元。由於廟方已經多次遭竊，除了向警方報案，也想出防竊方法：他們將油錢箱內部改造，底部邊緣改裝成鋸齒狀，再加上鐵片，就算鈔票被黏住，也會被阻斷、拉不上來。
凌晨4點，這名穿著黑衣的竊賊鬼鬼祟祟蹲在油錢箱旁，拿著黏有雙面膠的釣魚線伸進裡面，以釣魚方式不斷釣啊釣，釣出鈔票後立刻塞進褲子口袋。擔心被人發現，還幾度起身跑到旁邊，確定沒人後，再用同樣手法釣出裡面的現金，短短一個晚上就得手2000元。
忠誠福德祠主委童來成：「以釣魚方式釣到錢後，他就跑到旁邊把錢塞好，再走過來連續2、3次，把裡面的現金紙鈔都釣走，應該是2、3000元。」
遭竊的土地公廟位在西區，鄰近科博館和百貨商圈，香火相當鼎盛，信徒捐獻的香油錢不少，沒想到成為竊賊覬覦目標，已經多次遭竊。
民眾：「非常不可取，畢竟這個都是大家善心，捐給廟裡面去做使用，不應該因為一己之心，而去偷取這樣的功德款項。」
民眾：「你做這樣行為，你也是偷偷摸摸去進行，那個動作也不是很好，對神明也不是很尊敬。」
廟裡的香油錢都是信徒捐獻，用來提供愛心餐點或是學生的獎學金，但實在被偷太多次，廟方除了報警，也決定展開自力救濟，把油錢箱大改造。
拿出裝香油錢的鐵箱，以電鋸在底部切割，鋸成條型鋸齒狀，接著在接縫處黏上梳子狀的鐵片，這個就是防竊賊「釣魚」的機關。
忠誠福德祠主委童來成：「老式的釣魚方式，掉下去後再拉起來，在黏錢紙幣的地方，我們就把它擋住，增加他很大的困難度。」
公益所副所長梁浩衛：「經擴大調閱周邊監視器，比對犯嫌特徵，已鎖定涉案男子，全力緝捕。」
小偷把油錢箱當成釣魚池，廟方自行改造設下防盜機關，多一重關卡，希望保住信徒和土地公的錢，讓小偷無法再得逞。
更多東森新聞報導
其他人也在看
