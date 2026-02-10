獨家／銅板美食！一中街炸雞飯「限量45元」排逾50米

一中爆紅炸雞滷肉飯買一送一，人龍排到50公尺外。（圖／東森新聞）





爆量炸雞飯只要銅板價！台中一中街有一間「炸雞滷肉飯」在去年爆紅，無論平假日總是滿滿排隊人潮，開業滿一年，業者推出「買一送一」活動回饋消費者，等於一份只要45元，銅板價超划算、份量又大，網友都笑說吃完2份會飽到天靈蓋，業者平常準備600份，特別增加到1千份，賣完為止，有民眾提前2小時來排，人龍一路綿延超過50米。

油鍋滋滋作響，老闆將一塊一塊裹粉的雞肉丟下去，雞肉被炸得金黃酥脆，滿滿的白飯平鋪，淋上一勺肥瘦相間的魯肉，搭配現煎荷包蛋，再用現炸雞塊將飯盒塞爆，蓋子都蓋不上，台中一中街，這家炸雞魯肉飯，2025年爆紅，一開業就大排長龍，為了慶祝開業滿一年，祭出買一送一活動。

炸雞魯肉飯業者：「今年開業一年了，非常感謝這些消費者，對我們的支持跟照顧，我跟我老婆就想說，來做一個回饋社會的活動，(炸雞魯肉飯)買一送一，雖然賠錢，但可以讓大家感受到我們的用心跟回饋。」

老闆將這個消息一放到網上，隨即引發老饕留言「這次排隊一定，排到天荒地老」。甚至有人在揪團問，要不要一起夜排。11點才開賣，10點半，人龍已經排了50公尺，從巷口一路彎過去，運動用品店前都擠滿人。

記者vs.排隊民眾：「大概幾點過來排，（大概是9點40、50分左右，我是看到那社群上很紅，一直很想要來吃，然後剛好看到，有買一送一的活動這樣，想說趕快過來。）」

去年一份賣80元，因為物價上漲，年底漲價到90元，趁著周年慶買一送一，一份只要45元銅板價，超級划算，平時都買出將近600份，今天老闆特別準備1000份，來回饋消費者，不過限時限量，食材賣完就沒了。

排隊民眾：「就其實還不錯，就鹽酥雞還滿多塊，而且雞肉都很嫩，因為它飯量也不少，CP值還不錯。」

排隊民眾：「它的肉滿好吃的，而且還滿多的量多，還滿吃得飽的，CP值滿高的。」

一中街的排隊名店，平常就已經很難買，現在又有限量活動，排隊人龍更長，即使沒有買一送一，這盒大分量90元，CP值還是很高，顧客依舊願意掏錢買單。

