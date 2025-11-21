獨家／錯愕！華信班機飛金門「突折返」機長廣播：訊號異常
今（21）日下午，華信航空一架從松山飛往金門的班機，在飛行半個小時左右，機長突然廣播「飛機訊號異常」，必須折返松山機場，導致旅客行程大亂。雖然航空公司第一時間送上餐點慰問，但由於機上許多乘客都是預計從金門搭乘小三通到廈門旅遊，除了船票可以退費之外，旅館以及其他行程都只能自行認賠。
地勤人員耐心解釋，試圖安撫旅客情緒，但整個候機室裡瀰漫焦急的氛圍，場面一度緊張。華信航空AE-2069班機從松山飛往金門的航班，14:10準時起飛後，飛行了半個多小時，都已經快到金門機場，機場卻突然廣播「飛機訊號異常」，必須飛回松山機場檢查，讓機上乘客相當錯愕。
機上乘客：「地勤說今天一定會飛到金門，但是時間還不確定什麼時候可以飛出去，但最晚是6點半以前，一定會讓我們飛出去。」
即便班機返回松山機場的第一時間，航空公司就送上麵包及飲料慰問，也承諾一定會在週五晚間讓遊客抵達金門。但機上許多乘客都是計畫到金門搭小三通到廈門旅遊，受到小三通不夜航的規定影響，末班船只開到下午5點，旅客行程通通大亂。
機上乘客：「有跟船班那邊聯繫，這樣子可能只能退費處理，因為今天的船班還有明天早上的船班都滿了，所以等於現在也不知道什麼時候有船班可以到廈門。」
除了小三通的船票可以退費之外，廈門當地的行程及旅館通通只能認賠。而且第一時間航空公司沒有清楚說明飛機狀況，也讓不少旅客相當不滿。
對此，航空公司表示，是因為班機收到異常訊號，為了安全起見才決定折返，後續會調度其他班機，將旅客平安送達目的地。
更多東森新聞報導
獨家／國光駕駛「上班穿恐龍裝」精神罷工！控3度欠薪、只拿50％
獨家／「遭拍片罵」義大利團返台！團員「義英」雙聲道開嗆
好市多黑五來了 500種商品攻略一次看
其他人也在看
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 23 小時前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
日幣破0.2甜甜價 普發1萬元「梭哈」換5萬
日幣持續貶值，民眾將1萬元全數換成日幣，可兌換超過5萬日圓，成為遊日絕佳時機！多位旅遊達人表示，除了匯率創新低，日本住宿價格也大幅降低，機票價格更降至萬元左右。有達人分享存了9張西瓜卡的經驗，若存滿上限可達18萬日圓，為日本旅遊做好準備。儘管也有旅客認為日本物價持續上漲，實際旅遊支出可能並未大幅減少，但整體而言，現在正是赴日旅遊的好時機！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 1 天前
大溪不只有老街 漫遊桃園大溪療癒景點：木博館免門票、羊駝農場超可愛、老茶廠很好拍
大溪不只老街好逛！近年桃園大溪成為最療癒的週末小旅行目的地，從免門票就能走進的「大溪木藝生態博物館」，一路漫遊到能近距離餵食、拍照的超萌羊駝農場，再到充滿懷舊氣息、怎麼拍都像電影場景的老茶廠，每個景點都讓人放慢步調、享受被山城包圍的悠閒時光。無論是親子假期、情侶輕旅行，或是單純想逃離城市，大溪都有讓人一訪再訪的魅力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 9 小時前
疑氣候異常! 苗栗通霄"蒜香藤"三度盛開 遊客搶拍
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗通霄鎮馬家庄的蒜香藤，以往每年只會盛開兩次，今年疑似受到氣候影響，7月份時已經二度開花，近期進入正常花期，蒜香藤大約盛開五成，已經是今年第三度開花，花團錦簇美景，宛如紫色瀑布，吸引不少遊客朝聖。民視 ・ 2 小時前
年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元
蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...聯合新聞網 ・ 1 天前
北海道大雪！ 台人旅遊自駕路滑 腳陷雪堆
台灣遊客在北海道遭遇冬季旅遊「雪」難！有人自駕40公里遇路面結冰、能見度低決定折返，還目睹多起車禍事故；也有人行李箱拖不動、雙腳陷入雪堆，入住飯店超艱辛。專家提醒，在雪地行走要沿足跡並準備冰爪、雪杖，開車則須注意黑冰路滑及雪堆造成的視線死角，建議購買保險以免發生事故，在冰天雪地中更要放慢腳步，確保安全第一！TVBS新聞網 ・ 19 小時前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 8 小時前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 8 小時前
宜蘭太平山蹦蹦車復駛！秋日賞楓正當時：山毛櫸金色森林、懷古步道仙氣爆棚、台版藍湖溫泉超療癒
秋意漸濃，宜蘭太平山迎來最迷人的賞楓季，人氣景點「蹦蹦車」也宣布正式復駛，吸引大批旅人搶先上山追楓。從金黃山毛櫸大道、雲霧飄渺的懷古步道，到被稱作「台版藍湖」的暖泉美景，整座山林宛如走進北海道般夢幻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 9 小時前
Mitsubishi Destinator 傳將於明年導入台灣：5+2 七人座、1.5T 動力成跨界新戰力
Mitsubishi Destinator 傳將於明年導入台灣：5+2 七人座、1.5T 動力成跨界新戰力SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Nissan 新一代 X-Trail 換上全新造型明年問世！尺碼增大空間更寬敞
日前 Nissan 新一代 X-Trail（美規稱 Rogue）測試車現身，將換上全新外型設計並導入第三代 e-Power 油電系統，近日專業繪製新車預想圖的《kolesa.ru》釋出大改款 X-Trail 預測樣貌，預計將率先在美國發表上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025 鴻海科技日｜向Luxgen n⁵ 說再見 Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！推遲至農曆年後發表？
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
影》北捷萬大線1期進度逾82％！「會呼吸的車站」曝光
台北市政府全力推動「捷運六線齊發2.0」，其中橫跨雙北的萬大線第1期工程截至10月底施工進度已達82％，目前全線軌道陸續舖設中，各車站正施作連通道、出入口結構及裝修，朝向民國116年完工目標邁進。通車後中正紀念堂至新北市中和高中只要14分鐘，可大幅縮短台北市萬華及新北市中和、永和、土城與雙北核心區交通時間。中時新聞網 ・ 9 小時前
車牌對中即享299元起優惠 劍湖山祭出最強秋冬旅遊折扣
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】秋高氣爽正是出遊最佳時節，劍湖山世界今（2025）年再推超值活動， […]觀傳媒 ・ 22 小時前
合掌屋真的有人住？那些讓人驚訝的白川鄉真實特色！
位於岐阜縣的「白川鄉」在日本是深受國內外觀光客歡迎與喜愛的熱門旅遊勝地，以聯合國教科文組織在1995登錄至世界文化遺產的獨特日式建築構造「合掌造聚落」而聞名。這次訪問了實際造訪過白川鄉的外國人們在白川鄉觀光時感到印象深刻、感動及遇到的困擾等等，來看看這世界遺產在各國旅人的心目中又呈現哪些面貌吧！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 12 小時前
Mitsubishi is Back～三菱回來了！ 中華汽車「二年五部新車計畫」不藏了！
這次邢男遠赴北海道試駕全新Mitsubishi XFORCE，在十勝三菱研究所越野探險場完整體驗底盤、AYC彎道控制與1.5 引擎的真實表現。更重要的是，中華三菱同步揭露未來兩年將在台導入包含Outlander PHEV、Destinator、Triton、Pajero等共五款新車計畫，展現品牌全面重返台灣主流市場的決心！車水馬龍網 ・ 23 小時前