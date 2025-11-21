獨家／錯愕！華信班機飛金門「突折返」機長廣播：訊號異常

航空公司表示，因為班機收到異常訊號，為了安全起見才決定折返。（圖／東森新聞）





今（21）日下午，華信航空一架從松山飛往金門的班機，在飛行半個小時左右，機長突然廣播「飛機訊號異常」，必須折返松山機場，導致旅客行程大亂。雖然航空公司第一時間送上餐點慰問，但由於機上許多乘客都是預計從金門搭乘小三通到廈門旅遊，除了船票可以退費之外，旅館以及其他行程都只能自行認賠。

地勤人員耐心解釋，試圖安撫旅客情緒，但整個候機室裡瀰漫焦急的氛圍，場面一度緊張。華信航空AE-2069班機從松山飛往金門的航班，14:10準時起飛後，飛行了半個多小時，都已經快到金門機場，機場卻突然廣播「飛機訊號異常」，必須飛回松山機場檢查，讓機上乘客相當錯愕。

機上乘客：「地勤說今天一定會飛到金門，但是時間還不確定什麼時候可以飛出去，但最晚是6點半以前，一定會讓我們飛出去。」

即便班機返回松山機場的第一時間，航空公司就送上麵包及飲料慰問，也承諾一定會在週五晚間讓遊客抵達金門。但機上許多乘客都是計畫到金門搭小三通到廈門旅遊，受到小三通不夜航的規定影響，末班船只開到下午5點，旅客行程通通大亂。

機上乘客：「有跟船班那邊聯繫，這樣子可能只能退費處理，因為今天的船班還有明天早上的船班都滿了，所以等於現在也不知道什麼時候有船班可以到廈門。」

除了小三通的船票可以退費之外，廈門當地的行程及旅館通通只能認賠。而且第一時間航空公司沒有清楚說明飛機狀況，也讓不少旅客相當不滿。

對此，航空公司表示，是因為班機收到異常訊號，為了安全起見才決定折返，後續會調度其他班機，將旅客平安送達目的地。

