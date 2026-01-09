獨家／「錸鎢」假黃金流竄中部 估10多銀樓受害損失恐百萬

國際金價飆漲。（圖／東森新聞）





國際金價飆漲，以9日金價來算，每錢高達17850元，但近日在中部地區，卻出現了假金集團。嫌犯拿著參雜「錸、鎢」的金項鍊前往銀樓脫手，甚至會用「愛惜金項鍊捨不得火燒」等話術，企圖矇混過關，據傳在台中大里、太平一帶已有十多間銀樓受害，損失金額恐高達上百萬。

國際金價飆漲，許多人都會拿黃金到銀樓脫手，不過近期中部的銀樓就收到這樣子的黃金項鍊，外表看似正常，但裡面其實是合金，在中部地區至少10多間銀樓受害。

假黃金集團疑似流竄到中部地區，拿著摻有錸鎢的黃金，詐騙銀樓業者。

台中市金銀珠寶工會理事長趙崇孝：「應該有10來家有吧（收到），應該是大里太平。」

網路爆料在台中有40家銀樓受騙，我們實際前往太平區的銀樓，多半集中在太平路與中興路，但業者們都相當低調，沒有人承認誰有收過，頂多是收到詭異的黃金飾品，但他們都私下向工會回報，疑似假黃金集團成員的照片，要同行們注意小心。

台中市金銀珠寶工會理事長趙崇孝：「看起來都是項鍊居多，因為項鍊秤起來才會比較重，詐騙起來金額才會比較大。」

私下了解，來脫手黃金的通常拿的都是項鍊，這些成員就會用話術，說是要賣黃金，業者為了保險起見，通常都會要燒過，但集團成員都會話術業者，說項鍊他很喜歡，如果要燒他就不賣了，而這時有經驗的業者，心裡就會警惕。

非當事銀樓業者：「一般這個狀況尊重他（客人），他如果沒辦法接受火焰熔化，我會請他到別的店家問看看。」

仔細一看，鎢錸合金一但燒過，金屬表面就會呈現奇怪的黑色，另外含錸的黃金，燒過之後就會出現白色斑點，業者會這麼謹慎，就是擔心受騙，一旦驗出不是純金，沒有及時發現就損失慘重。

非當事銀樓業者：「假的話一般都會變成黑色的或是其他白色的，如果是真的黃金，熔掉是很漂亮的黃金色。」

以9日黃金價格來算，每一錢17850元詐騙集團脫手的假金，通常裡面都含有20~30%的錸或鎢，而金項鍊單價通常偏高，如果一條價值100萬，店家損失至少就20~30萬。

全台中業者粗估損失上百萬，面對假黃金再度流竄，來路不明的黃金飾品，銀樓業者只能自保堤防，避免受騙上當。

