獨家／鍾文智落跑究責！法官陳勇松雄辯：陪席讚我「寫超好」 職務法庭戳一事
富商鍾文智炒作TDR被重判17年半定讞，因高院合議庭未延長電子監控而輕鬆落跑，受命法官陳勇松被爆事後修改審理單等，被移送懲戒法院職務法庭。職務法庭今開庭，法官點出，陪席法官並不同意修改，但陳勇松拿出群組對話滔滔雄辯，強調對方在群組裡讚他「寫超好」。法官另詢問司法院，指「百億賭王」林秉文、三聯集團負責人徐少東、新竹虐童教練葉展皓都落跑，法院交保模式是什麼？如果一樣，為何特別拿這件出來處理？
用皮膚病當藉口擺脫電子手環
連一鮑魚前老闆鍾文智曾因炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR被判1年8月定讞，入獄前一度落跑。他出獄後再炒作揚子江船業、歐聖、明輝、超級等TDR，海撈4億餘元遭聲押獲准。檢方起訴後，鍾文智於2018年交保5000萬元、境管及定期赴派出所報到，一審重判18年，保金升高為8000萬；二審則加碼要他接受電子監控1年（先配戴電子腳環，後改為電子手環），二審改判17年6月。
沒想到，鍾文智上訴三審後，負責強制處分的高院合議庭換手，新合議庭認為，鍾文智多年來報到情況正常，加上他有嚴重皮膚病，拍板加保2000萬元、不予延長電子監控，詎料，鍾文智在判決確定後棄保潛逃。高院將合議庭審判長邱忠義、受命法官陳勇松及陪席法官蔡羽玄移送法評會調查。
法評會認為，邱忠義在受質疑後，發現審理單內容太簡要而兩度增補文字，導致版本不一，雖有違失但沒必要懲戒；反觀陳勇松除不當增補審理單，還指示書記官抽換公務電話紀錄表、未依規定宣示或送達裁定正本，且未即時將裁定正本送達給檢察官，決議移送職務法庭並建請罰俸10月。蔡羽玄沒有疏失，不付處置。
評議單、審理單出現3版本
職務法庭今開庭，法官劈頭就問陳勇松，為何會出現3個版本的評議單及審理單？
陳勇松無奈地解釋，他當時認為審理單只是「作成裁定」的前提，他原以為該見解正確。後來外界抨擊，合議庭討論後，審判長認為這是「簡式裁定」，而他後來看到司法院回函監察院的見解，認為這應該是「廣義的替代性裁定」，他也接受這個見解。
法官秀出陳勇松庭呈的2024年10月14日評議單（經3法官簽名），追問他這是何時製作的？陳勇松解釋，不管是評議單還是審理單，都是同一天（2024年10月14日）製作的。他說，合議庭在前（2024）年10月初就開過庭，討論是否延長科技監控還是提高保金，當時詢問檢辯意見，經合議庭評議後決定不延長科控，因而把決定寫進評議單裡。做成類似裁定的形式。
陳勇松說，審判長之前主張這叫「簡（略）式裁定」，由於評議單依規定不會當成附件，為防書記官做事沒有依據，才會另外做一份審理單。
陳勇松表示，去年外界開始質疑此案，合議庭重新檢視審理單後，認為原本記載的理由太簡略，因而在LINE群組「實質評議」，經陪席法官同意後，審判長就在審理單上手寫增補文字，他認為沒有不妥。
不過，司法院代理律師不認同這說法，強調日期雖然押在同一天，但這些應該都是2025年3月案件爆發後才去做的。陳勇松則解釋，司法院真的誤會了，審理單的事後補充說明，和原始的評議單沒關係，法院的評議單都是法官在保管的，年度終了才會交給書記官歸檔附卷。
秀對話：審判長、陪席都說讚
職務法庭承審法官指出，根據卷內資料，陪席法官蔡羽玄接受法官自律委員會調查時曾說，他同意加保、解除科技監控，但不同意修改審理單，蔡羽玄還說，他也是看到新聞和到自律會時，才知道有這些事情。陳勇松苦笑反駁，強調合議庭當初曾在3人群組對話，他雖然無法確定陪席法官有沒有當場看到這些文字，但陪席法官在群組裡不但表示「同意」，還稱讚他「寫超好」。
司法院代表則強調，審判長、陪席法官雖然在群組先後回「好的，很棒耶」、「對啊，寫超好的」，但群組當時陸續丟了3份資料，無法肯定兩名法官究竟是針對那一份資料回應，因此必須深入調查。
監察院則反譏，法官評議有一定程序，在群組對話不符合規定，陳勇松主張這些對話就是「實質評議」，等於「自行承認不符合評議形式要件」，無法認定合議庭已經有重新評議。監察院說，本案陪席法官蔡羽玄已經在高院自律會上明確表示，他在2024年10月有在第一次的審理單上簽名，後續合議庭就沒通知評議了，他的說法和陳勇松並不一致。
陳勇松則抗辯說，其實司法院一直將2024年10月14日做成的評議單，及2025年3月20日補做的評議附件檢討報告混淆，前一份是當時做的，後面則是案件發生以後做的。他堅稱，雖然後面的文件未經合議庭3名法官全部簽名，卻都是實質評議的結果，在司法實務上有可能會這樣做。
法官點3大落跑案：有懲處嗎？
承審法官見雙方唇槍舌戰，趕緊把焦點拉回「通知」檢察官的部分，追問關於「通知」的拘束力。承審法官問司法院，有時「略式裁定」是否會不經過宣示或送達，也就是不一定會告訴檢察官？法官舉例說，以「押票」為例，即使不是用裁定書方式製作，但仍會通知當事人，法官疑惑地說，假設承辦法官宣示交保，被告最後覓保無著，法官改裁定羈押，有時也會未經告知，只批示審理單，這樣算得上合法「通知」嗎？
法官又問，司法院在書狀裡提出好幾個棄保潛逃的矚目案件，例如三聯集團實際負責人徐少東（4000萬交保，法院未予科技監控），新竹健身教練葉展皓（涉虐童300萬交保，法院未予境管）、百億賭王林秉文（300萬交保，法院未境管）等落跑案。法官好奇，這些案件的交保是什麼樣的模式？和本案狀況一樣嗎？也是法官口頭通知嗎？法官有人受到懲處嗎？如果類似案件均未處理，特別挑這件處理的原因為何？
法官當庭諭知司法院應在一個月內補充說明，全案候核辦。
