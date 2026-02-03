獨家》鍾欣凌《陽光》苦練Hip Hop不喊累！舞蹈老師大讚敬業又暖心

演員鍾欣凌在《陽光女子合唱團》飾演舞技精湛且具狠勁的「獄中大姐頭」。(照片/翻攝《陽光女子合唱團》臉書)

國片《陽光女子合唱團》以攜子入監的女受刑人故事逼哭大批觀眾，溫暖又寫實的情節引發熱烈共鳴，自去年上映以來票房直逼4億元，更一舉擠進台灣電影史票房前10名，口碑與成績雙收。其中，在片中飾演舞技精湛、氣場強大又帶點狠勁的獄中大姐頭「王姐」的鍾欣凌，更成為觀眾熱議焦點。

飾演「王姐」身旁小跟班「欣蒂」的女星暨舞蹈老師Nike（陳姿陵），同時也是蔡依林、蕭亞軒、羅志祥等御用舞蹈老師，她接受《中時新聞網》專訪透露，鍾欣凌私下的敬業態度及兩人片廠暖心互動。

舞蹈老師Nike大讚鍾欣凌超敬業、私下又暖心。(照片/游定剛拍攝)

鍾欣凌(圖左)並非舞蹈科班，但為拍戲苦練Hip Hop超敬業。(照片/翻攝《陽光女子合唱團》臉書)

舞蹈老師Nike與《陽光》演員群感情相當不錯。(照片/Nike提供)

舞蹈老師Nike表示，鍾欣凌過去並非舞蹈底子出身，這回卻得挑戰節奏感強烈的Hip Hop舞步，「她自己說沒什麼學過跳舞，頂多以前表演碰過一點點，但這次的動作難度其實滿高的。」沒想到正式排練後，鍾欣凌幾乎每次都把動作牢牢記住，銜接、走位全到位。

「我們老師一看就知道藝人有沒有回家練習，她下一次來完全沒忘記，頂多只是跟我確認細節，真的就是有下功夫在練。」Nike笑說，這種自律程度讓她相當佩服。

不只專業表現滿分，鍾欣凌在片場更展現大姐頭般的溫暖照顧。首次演戲的Nike坦言當時相當緊張，常在一旁默背台詞，沒想到鍾欣凌主動走過來帶戲，「她會跟我說等一下怎麼接、怎麼做比較自然，還叫我直接抓她、拍她都沒關係，整個人超貼心。」

這份細膩體貼也讓Nike瞬間安心不少，「跟她一起演戲真的很有安全感，好像有人在後面撐著你，整個拍攝過程都變得很順利。」她也感性表示，鍾欣凌不只是一位專業演員，更是會替對手著想的好前輩，「大家真的都是為了把作品做到最好。」

從苦練舞蹈到暖心帶戲，鍾欣凌戲裡戲外同樣散發「王姐」氣場，也難怪《陽光女子合唱團》能收穫觀眾滿滿淚水與掌聲。

