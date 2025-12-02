獨家／鎖匙歪、車遺失？民宿強扣近5萬 外籍生控敲詐

老闆聲稱，劉先生租的其中一台機車遺失、鑰匙毀損。（圖／東森新聞）





馬來西亞籍的劉先生，約5名法國交換生到屏東小琉球旅遊，結束回到本島，收到一筆將近5萬元的刷卡通知，而這錢居然是民宿老闆透過訂房網站刷的，因為老闆聲稱劉先生租的其中一台機車遺失、鑰匙毀損，但點交當下都沒問題，車也只是停在民宿隔壁，並未遺失。事後民宿老闆回應，是房客有跟人擦撞，事故車他不要了，要過戶給劉先生。

小琉球花瓶岩自拍合影，大馬來的劉先生帶5名法國交換生到屏東小琉球兩天一夜，卻跟民宿老闆發生消費糾紛，莫名被扣款將近5萬元。當事人劉先生：「車鎖損毀就是（刷了）49800，對啊，當然是傻眼啊。」

劉先生一行6人租了3部機車，11月30日退房還車時，民宿前沒空位停，其中一台A機車停到隔壁鄰居家門前，鑰匙也當老闆面歸還，結果回到本島，老闆卻透過訂房網對劉先生扣了一筆49800元刷卡，說鑰匙毀損，機車也遺失，讓劉先生覺得莫名其妙。

當事人劉先生：「我有理由相信，就是這個民宿業者有對外籍遊客下手去，那叫作敲詐的行為，台灣就是成也人啊敗也人啊。」

民宿老闆蔡先生：「喔（鄰居）從這裡牽回來。」

監視器也拍到學生打電話請隔壁鄰居把機車牽回，民宿監視器看得到的地方，而鑰匙歪折，老闆自己承認點交當下自己沒檢查。

記者vs.民宿老闆蔡先生：「（鑰匙還給你的時候是親自交給你嗎），對，3把鑰匙都有看到，只是我沒有去注意鑰匙有沒有彎折。」

機車能正常發動，車沒不見，鑰匙也沒檢查，一下又說機車變事故車，扣客人49800元似乎有點兜不攏，原來劉先生一行人確實有跟民宿鄰居小擦撞，但雙方報案後達成和解，而且發生碰撞的機車根本不是老闆找不到的A機車，但老闆堅稱A機車已經是事故車，車子也不要了。

記者vs.民宿老闆蔡先生：「（49800元還會跟他要嗎），就這一台過戶給他了啊。」

建議業者未經當事人同意，不得任意從平台後端刷領非住宿費用，否則涉及盜刷及違反個資法之情形。至於訂房網款項調查中，當事旅客也向銀行申請爭議款項止付。

而這間民宿黑歷史也相當多，曾盜用網紅照片、反飆國罵辱罵對方，甚至還不讓消費者退款。這次又因為租車問題跟客人起糾紛，外國遊客也對台灣國旅心灰意冷。

